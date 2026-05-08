Sportivo Luqueño va por el desquite en la Libertadores de fútbol playa

Luqueño, único representante paraguayo en la Libertadores de beach soccer en la arena de Vila Velha, Estado de Espirito Santo, Brasil, se medirá al siempre difícil rey de la arena, Vasco Da Gama, este sábado, en una de las semifinales del certamen.

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Del otro lado de la llave, el Sampaio Correa de Brasil buscará la final jugando contra el chileno Dávila FC.

Para acceder a esta instancia, Kure Luque se impuso el jueves al Deportivo Salud de Santacruz de la Sierra, Bolivia, por 7 a 4.

Por su parte, los campeones reventaron las redes de la Academia Tito Drago de Perú, goleando 17-3 en los cuartos de final.

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Vasco Da Gama lidera el palmarés de la Libertadores con 4 títulos.

Juegos posicionales de este viernes

Este viernes se disputarán juegos posicionales:

14:00 11° puesto: Guaviare BS de Colombia vs. Playas FC de Ecuador;

16:00 9° puesto: Guaicamacuto de Venezuela vs. C.A. Argentino;

18:00 Reclasificación 5° al 8° puestos: Tito Drago vs. Deportivo Salud;

20:00 Reclasificación 5° al 8° puestos: Sportivo Cerrito de Uruguay vs. Ceilandia EC de Brasil.