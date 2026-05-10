Dani Vallejo debutará ante Bernabé Zapata en el Challenger de Valencia

El paraguayo Daniel Vallejo iniciará su participación en la Copa Faulcombridge 2026 enfrentando al español Bernabé Zapata Miralles, según determinó el sorteo del cuadro principal del ATP Challenger 175 que se desarrolla en Valencia.

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Dani tendrá un estreno exigente ante un jugador local con experiencia en el circuito internacional. Zapata Miralles, de 29 años, recibió una invitación especial (wild card) para disputar el certamen y actualmente ocupa el puesto número 834 del ranking mundial.

El encuentro todavía no tiene programación oficial confirmada, aunque la organización prevé que se dispute entre el martes y miércoles en las instalaciones del Club de Tenis Valencia.

Vallejo buscará sumar un nuevo resultado importante en territorio europeo y continuar consolidando su crecimiento dentro del circuito profesional, en un torneo que reúne a destacados jugadores del nivel Challenger.

Datos: @Drivecruzado