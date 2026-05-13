Polideportivo
13 de mayo de 2026 a la - 14:41

Esgrima: Team Paraguay ya entrena en Buenos Aires de cara a la Maratón Internacional

Los paraguayos de esgrima, presentes en Buenos Aires para la Maratón de Sable.
Los paraguayos de esgrima, presentes en Buenos Aires para la Maratón de Sable.

Parte del equipo paraguayo de sable ya se encuentra en Buenos Aires, Argentina, realizando intensas jornadas de entrenamiento con miras a la IV Maratón Internacional de Sable, competencia que se desarrollará este sábado 16 de mayo de 2026 en las instalaciones del CeNARD.

Por ABC Color

La delegación nacional busca llegar en las mejores condiciones al certamen internacional, ultimando detalles técnicos y tácticos durante sus prácticas en la capital argentina.

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El Team Sable está integrado por: Amara Martínez, Gonzalo Ruiz, Óscar Centurión (Fuerzas Armadas) y Hugo Amarilla (Fuerzas Armadas). Entrenador: Manuel Rojas

El evento reunirá a destacados exponentes de la disciplina de distintos países de la región, representando una importante oportunidad de competencia y crecimiento para los atletas paraguayos.