Esgrima: Team Paraguay ya entrena en Buenos Aires de cara a la Maratón Internacional

La delegación nacional busca llegar en las mejores condiciones al certamen internacional, ultimando detalles técnicos y tácticos durante sus prácticas en la capital argentina.
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El Team Sable está integrado por: Amara Martínez, Gonzalo Ruiz, Óscar Centurión (Fuerzas Armadas) y Hugo Amarilla (Fuerzas Armadas). Entrenador: Manuel Rojas
El evento reunirá a destacados exponentes de la disciplina de distintos países de la región, representando una importante oportunidad de competencia y crecimiento para los atletas paraguayos.