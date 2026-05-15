Dani Vallejo va por otra final en Valencia y ya apunta a Roland Garros

Luego de superar este viernes al belga Zizou Bergs por 6-4 y 6-3, Vallejo avanzó entre los cuatro mejores de la Copa Faulcombridge y enfrentará al español Jaume Munar, segundo cabeza de serie del certamen.

Lea más: Dani Vallejo es semifinalista del Valencia Open

Munar llega a semifinales tras avanzar directamente debido a la baja de Pablo Carreño Busta por lesión, mientras que el paraguayo arriba con gran confianza luego de una sólida presentación ante Bergs.

A cracking weekend in 🇪🇸 Valencia awaits 🧨



Jaume Munar advances to the SFs after Carreno Busta withdraws with a shoulder injury#ATPChallenger | @copafbvalencia pic.twitter.com/xeBdYff57F — ATP Challenger (@ATPChallenger) May 15, 2026

Dani se baja del dobles y se concentra en la semifinal

Además, se confirmaron importantes novedades en la planificación inmediata de Dani. El paraguayo decidió bajarse del cuadro de dobles, donde debía competir junto al argentino Camilo Ugo Carabelli, y también quedó descartada su participación en la qualy del ATP de Hamburgo.

Applause all around 👏



Vallejo converts his first match point!#ATPChallenger pic.twitter.com/tMOIN0f06P — ATP Challenger (@ATPChallenger) May 15, 2026

La decisión responde a una apuesta clara por llegar en las mejores condiciones físicas y deportivas a Roland Garros 2026. Tras finalizar su participación en Valencia, Vallejo viajará directamente a París para disputar por primera vez el cuadro principal del Grand Slam francés.

Con apenas 22 años, el número uno paraguayo sigue dando pasos firmes en el circuito y atraviesa uno de los momentos más importantes de su proyección internacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

¿A qué hora juega Vallejo este sábado?

Dani Vallejo buscará su pase a la final ante el español Jaume Munar. El encuentro está programado para este sábado, no antes de las 13:00.