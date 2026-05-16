Gaëtan Fetaud: “Paraguay fue una de las mejores decisiones de mi vida”

Gaëtan Fetaud contó que nació en Francia y durante años desarrolló su carrera como atleta profesional y entrenador en distintos países de Europa y el Caribe.

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Tras vivir en Andorra y recorrer varios países de América Latina, decidió instalarse definitivamente en Paraguay hace tres años junto a su familia.

“Me gusta mucho la gente, la atención de los paraguayos y todo eso. Decidí venir a continuar mi vida acá en Paraguay”, expresó.

El europeo destacó principalmente los valores humanos que encontró en el país y aseguró que eso marcó una gran diferencia respecto a la actualidad europea.

“En Europa ya no hay valores. Todo es por interés. En Paraguay encontré gente que ayuda sin esperar nada a cambio y eso me pasó acá”, afirmó.

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Actualmente reside en San Bernardino y dirige una academia especializada en triatlón y deportes de endurance, donde trabaja con cerca de 100 alumnos entre principiantes y atletas de alto rendimiento.

“El triatlón en Paraguay está creciendo muchísimo. Hace dos años había muy poca gente y ahora muchos quieren desafiarse y animarse al Ironman”, comentó.

También valoró la llegada de eventos internacionales al país, como las etapas del Tour de France que se realizarán en Encarnación y San Bernardino, asegurando que este tipo de competencias ayudan a impulsar el ciclismo y el turismo deportivo.

Fetaud resaltó además la infraestructura deportiva paraguaya y el potencial de desarrollo para las futuras generaciones.

“Hay que construir el futuro para los niños y preparar a los próximos atletas para Juegos Panamericanos y Olímpicos”, sostuvo.

El francés, que actualmente se encuentra compitiendo en Salinas, Ecuador, confirmó además que tiene pensado solicitar la nacionalidad paraguaya el próximo año.

“Nunca voy a volver a vivir a Francia. Paraguay fue una de las mejores decisiones de mi vida”, sentenció.