Polideportivo
16 de mayo de 2026 a la - 20:09

Gaëtan Fetaud: “Paraguay fue una de las mejores decisiones de mi vida”

Gaëtan Fetaud (34 años), francés radicado en Paraguay, ganador del Ironman de Encarnación.
Gaëtan Fetaud (34 años), francés radicado en Paraguay, ganador del Ironman de Encarnación.

El francés Gaëtan Fetaud, entrenador y atleta de triatlón radicado en Paraguay, compartió una charla exclusiva en el programa El Polideportivo, emitido los sábados de 14:00 a 16:00 por ABC Cardinal, donde habló sobre su llegada al país, su pasión por el deporte y el crecimiento del triatlón a nivel nacional.

Por David Rolón

Gaëtan Fetaud contó que nació en Francia y durante años desarrolló su carrera como atleta profesional y entrenador en distintos países de Europa y el Caribe.

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Tras vivir en Andorra y recorrer varios países de América Latina, decidió instalarse definitivamente en Paraguay hace tres años junto a su familia.

“Me gusta mucho la gente, la atención de los paraguayos y todo eso. Decidí venir a continuar mi vida acá en Paraguay”, expresó.

Tras vivir en Andorra y recorrer varios países de América Latina, decidió instalarse definitivamente en Paraguay hace tres años junto a su familia.
Tras vivir en Andorra y recorrer varios países de América Latina, decidió instalarse definitivamente en Paraguay hace tres años junto a su familia.

El europeo destacó principalmente los valores humanos que encontró en el país y aseguró que eso marcó una gran diferencia respecto a la actualidad europea.

“En Europa ya no hay valores. Todo es por interés. En Paraguay encontré gente que ayuda sin esperar nada a cambio y eso me pasó acá”, afirmó.

Actualmente reside en San Bernardino y dirige una academia especializada en triatlón y deportes de endurance, donde trabaja con cerca de 100 alumnos entre principiantes y atletas de alto rendimiento.

“El triatlón en Paraguay está creciendo muchísimo. Hace dos años había muy poca gente y ahora muchos quieren desafiarse y animarse al Ironman”, comentó.

Gaëtan Fetaud encontró su lugar en el mundo al vivir en nuestro país.
Gaëtan Fetaud encontró su lugar en el mundo al vivir en nuestro país.

También valoró la llegada de eventos internacionales al país, como las etapas del Tour de France que se realizarán en Encarnación y San Bernardino, asegurando que este tipo de competencias ayudan a impulsar el ciclismo y el turismo deportivo.

Fetaud resaltó además la infraestructura deportiva paraguaya y el potencial de desarrollo para las futuras generaciones.

“Hay que construir el futuro para los niños y preparar a los próximos atletas para Juegos Panamericanos y Olímpicos”, sostuvo.

El francés, que actualmente se encuentra compitiendo en Salinas, Ecuador, confirmó además que tiene pensado solicitar la nacionalidad paraguaya el próximo año.

“Nunca voy a volver a vivir a Francia. Paraguay fue una de las mejores decisiones de mi vida”, sentenció.