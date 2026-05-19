Alexander Männel, con un nuevo récord nacional en decatlón

Con este registro, Männel superó una marca que permanecía vigente desde 1982, cuando Claudio Escauriza había fijado el récord nacional de mayores con 6.943 puntos en el circuito universitario de atletismo disputado en Lynchburg, Virginia, Estados Unidos.

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Además, el joven atleta también pulverizó el récord paraguayo U23, que pertenecía a Lars Flaming con 5.430 unidades, establecido en 2022.

La actuación de Alexander Männel representa un enorme salto para el atletismo nacional en las pruebas combinadas, consolidándolo como una de las grandes promesas del deporte paraguayo y elevando el nivel competitivo del decatlón en el país.