Daniel Vallejo jugará Wimbledon 2026 desde el cuadro principal

Adolfo Daniel Vallejo también disputará el tercer Grand Slam de la temporada desde el cuadro principal. El paraguayo está oficialmente anotado entre los 104 tenistas que disputarán Wimbledon en el All England Lawn Tennis Club, en Londres. El certamen comienza el 29 de junio y culmina el 12 de julio, en pleno Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026.

Lea más: Daniel Vallejo subió 14 lugares y tiene nuevo puesto en el ranking

El torneo sobre hierba, que hoy confirmó la baja de Carlos Alcaraz por una lesión en la muñeca, es el segundo grande del tenis que Vallejo jugará desde el main draw en este 2026. El primero será Roland Garros, en París, Francia, que arranca el 24 de mayo y en el que la raqueta 1 de Paraguay todavía no tiene definido al rival para el debut en la primera rueda.

Daniel Vallejo quedó a puertas del Australia Open

Vallejo, actual 70 del ranking ATP, quedó a un partido de ingresar al cuadro principal del Australia Open a principio de año. El joven de 22 años había superado por 6-1 y 6-2 al mexicano Rodrigo Pacheco Méndez y, 4-6, 6-2 y 6-3 al italiano Federico Cina en primera y segunda ronda, respectivamente, de la qualy hasta que en la tercera y última, perdió por doble 6-2 con el francés Arthur Géa.

Daniel Vallejo, Wimbledon desde el cuadro principal