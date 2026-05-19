Paraguay cosecha medallas en el Campeonato Americano de Beach Sprint

La delegación guaraní brilló especialmente en la categoría Junior, donde Victoria Giménez conquistó la medalla de bronce en single femenino (CJW 1x), mientras que Juan Iglesias también obtuvo el tercer lugar en single masculino (CJM 1x).

Lea más: Alexander Männel, con un nuevo récord nacional en decatlón

Además, ambos atletas volvieron a subir al podio en la modalidad doble mixto junior (CJMix 2x), donde la dupla paraguaya se quedó nuevamente con la medalla de bronce tras una sólida actuación en las aguas costarricenses.

En la división senior, Fiorela Rodríguez de Mello alcanzó el quinto puesto en single femenino absoluto, mientras que la dupla compuesta por Rodríguez y Arturo Rivarola finalizó en la sexta posición en doble mixto.

El certamen reunió a más de 70 atletas de 11 países del continente y sirvió además como preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

El Beach Sprint combina velocidad, resistencia y técnica, con un formato que mezcla carrera sobre arena, navegación en el mar alrededor de boyas y un sprint final en la playa, consolidándose como una de las modalidades de mayor crecimiento dentro del remo internacional.