Liga Premium prosigue, sin el juego Cerro-Exa Ysaty

Con dos cotejos se iniciará la sexta fecha de la Liga Premium de futsal FIFA, mientras que la jornada sabatina prevé otros tres compromisos.

Quedara pendiente de regularización el choque entre Cerro Porteño y Exa Ysaty, porque los cerristas participarán de la Libertadores que se celebrará en la ciudad de Carlos Barbosa, Brasil, desde este domingo.

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Los partidos para este viernes son los siguientes:

San Cristóbal vs. Recoleta FC, en el polideportivo del “santo”, a partir de las 21:00.

Coronel Escurra recibirá en Barrio Obrero al 3 de Mayo, también en el mismo horario.

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El sábado se jugarán los restantes partidos, resaltando el juego entre Afemec y Star’s Club, que será televisado por Tigo Sports. El partido se disputará en el polideportivo de Sol de América, desde las 13:30.

En horas de la noche se disputarán otros dos encuentros. Deportivo Santaní recibirá en el polideportivo municipal santaniano a Presidente Hayes, desde las 20:30.

Finalmente, Sol/Campoalto jugará en el polideportivo “Luis Óscar Giagni” de Quinta Avenica contra Olimpia, desde las 20:30.

En los puestos de vanguardia se encuentran Cerro Porteño, Exa Ysaty y Olimpia.