Polideportivo
24 de mayo de 2026 a la - 16:04

Roland Garros: Francés Gea pide ir urgente al baño

Arthur Gea, eliminado en primera ronda de Roland Garros contra el ruso Karen Khachanov.
Arthur Gea, eliminado en primera ronda de Roland Garros contra el ruso Karen Khachanov.115950+0000 JULIEN DE ROSA

El francés Arthur Gea, 125 del mundo, invitado por los organizadores, protagonizó una de las anécdotas de la primera jornada de Roland Garros, donde pidió al juez poder abandonar la pista del duelo contra el ruso Karen Khachanov en la pista Suzanne Lenglen por una diarrea.

Por ABC Color

La primera jornada de Roland Garros presentó un hecho por demás llamativo, cuando el local Arthur Gea pidió al juez parar el partido con Karen Khachanov para ir al baño.

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“¿Habla francés? Tengo diarrea, necesito ir al baño, no puedo más, me voy a cagar encima”, dijo Gea al dirigirse al árbitro del partido.

El francés de 21 años disputa en París su segundo Grand Slam, tras haber alcanzado la segunda ronda en el pasado Abierto de Australia.

El joven no pudo con el experimentado Khachanov, que lo derrotó en sets seguidos por 6-3, 7-6 (3) y 6-0.