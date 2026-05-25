¿A qué hora y dónde ver en vivo a Cerro Porteño en la Copa Libertadores de futsal hoy?

Cerro Porteño realizará su segunda presentación en el marco del Grupo C de la Copa Libertadores de futsal que se desarrolla en Carlos Barbosa, Brasil.

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El elenco azulgrana dirigido por el emblemático Gabriel “Gary” Ayala se medirá al cuadro Chile de Colo Colo desde las 12:00 mediodía de nuestro país en el Polideportivo Sergio Luis Guerra.

¡𝑫í𝒂 𝒅𝒆 𝒋𝒖𝒆𝒈𝒐! 🔜⚽️



Cerro Porteño 🆚 Colo Colo



🌪️ #𝑪𝒐𝒏𝑻𝒐𝒅𝒐𝑪𝒊𝒄𝒍𝒐́𝒏 🔵🔴 pic.twitter.com/TKejly1qjE — FUTSAL FIFA - Club Cerro Porteño (@CerroFutsalFIFA) May 25, 2026

¿Dónde ver en vivo hoy?

Los partidos de Cerro Porteño y el resto de las competiciones de la Copa Libertadores futsal se podrá ver en vivo desde la plataforma de streaming, en el Canal de YouTube de la Copa Libertadores https://www.youtube.com/@Libertadores

¿Cómo salió en la primera fecha el Ciclón?

Cerro Porteño consiguió una trabajada victoria en su debut en la Libertadores de futsal en Carlos Barbosa, Brasil, al imponerse a Lyon Cali de Colombia por el score de 3 goles contra 2 y aquí puedes ver los tantos del Azulgrana.