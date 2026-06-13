Polideportivo
13 de junio de 2026 a la - 19:08

El turf con prometedor domingo de clásicos en el hipódromo de Asunción

Una gran jornada turfística se prevé para este domingo en el hipódromo del Jockey Club del Paraguay.
Una gran jornada turfística se prevé para este domingo en el hipódromo del Jockey Club del Paraguay.

Este domingo se disputarán cinco premios especiales en el hipódromo de Asunción, tres de ellos en el marco de los homenajes póstumos al Gral. Andrés Rodríguez. El programa contempla siete sueltas locales y dos estadounidenses en directo, de relleno.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Con cuatro clásicos para pura sangre de carrera de 2 años y un premio especial para caballos mayores se desarrollará una deportiva y festiva jornada en el Jockey Club del Paraguay.

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Dos de ellos son los clásicos Criterium, para machos y hembras de 2 años, de entrada, a partir de las 14:30.

Mas tarde se correrán los clásicos “Gral. de Ejército Don Andrés Rodríguez” para machos y hembras de 2 años, y, el premio especial “19 de Junio”.

La primera carrera será el Criterium para Hembras, a las 14:30, sobre la distancia de 1.300 metros.

A continuación, el Criterium para Machos, misma distancia, marcado para las 15:15.

El Clásico “Gral. Rodríguez” será sobre 1.200 metros para Hembras, desde las 16:35.

El mismo clásico para Machos, sobre igual distancia, será a continuación, a las 17:15.

El premio especial “19 de Junio”, en conmemoración del onomástico de Andrés Rodríguez, se disputará en sexto turno, a las 17:55, para pingos de diversas categorías.

* Pozos garantizados. En cuanto a las jugadas en ventanillas, las que tienen pozos garantizados son los siguientes:

Primera carrera - Pick 5 - G. 12.000.000

Segunda carrera - Pick 4 - G. 4.000.000

Cuarta carrera - Pick 4 - G. 4.000.000.

Séptima carrera - Triple grande - G. 30.000.000

Octava carrera - Duplo - G. 6.000.000.