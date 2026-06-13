El turf con prometedor domingo de clásicos en el hipódromo de Asunción

Con cuatro clásicos para pura sangre de carrera de 2 años y un premio especial para caballos mayores se desarrollará una deportiva y festiva jornada en el Jockey Club del Paraguay.

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Dos de ellos son los clásicos Criterium, para machos y hembras de 2 años, de entrada, a partir de las 14:30.

Mas tarde se correrán los clásicos “Gral. de Ejército Don Andrés Rodríguez” para machos y hembras de 2 años, y, el premio especial “19 de Junio”.

La primera carrera será el Criterium para Hembras, a las 14:30, sobre la distancia de 1.300 metros.

A continuación, el Criterium para Machos, misma distancia, marcado para las 15:15.

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El Clásico “Gral. Rodríguez” será sobre 1.200 metros para Hembras, desde las 16:35.

El mismo clásico para Machos, sobre igual distancia, será a continuación, a las 17:15.

El premio especial “19 de Junio”, en conmemoración del onomástico de Andrés Rodríguez, se disputará en sexto turno, a las 17:55, para pingos de diversas categorías.

* Pozos garantizados. En cuanto a las jugadas en ventanillas, las que tienen pozos garantizados son los siguientes:

Primera carrera - Pick 5 - G. 12.000.000

Segunda carrera - Pick 4 - G. 4.000.000

Cuarta carrera - Pick 4 - G. 4.000.000.

Séptima carrera - Triple grande - G. 30.000.000

Octava carrera - Duplo - G. 6.000.000.