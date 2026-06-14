Michelle Valiente y Giuliana Poletti marcan hito en el Vóley Playa de Turquía

La dupla guaraní conformada por Michelle Valiente (27 años) y Giuliana Poletti (25) accedió desde la qualy hasta las semifinales femeninas del vóley de playa en Turquía, cayendo contra Estados Unidos, y marcando un nuevo hito para su carrera y el deporte nacional.

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En cuartos, Paraguay se impuso a República Checa, mientras en los demás cruces ganaron EE.UU. a Ucrania, España al otro team Checo y Suiza al team 2 de Ucrania.

A la final accedieron EE.UU. y España, que consiguieron sendos triunfos sobre Paraguay y Suiza, respectivamente, en las “semis”.

En la gran final, las españolas derrotaron a las estadounidenses, en este certamen de primer nivel mundial, por lo que el mérito de la dupla Valiente-Poletti tiene un gran valor, y ya no es un hecho aislado, pues las chicas ya dieron muchas satisfacciones en torneos por todo el orbe.

En este torneo, las olímpicas estrenaron el cetro dorado obtenido en abril pasado en la 4ª Etapa del Circuito Sudamericano de Vóley Playa, en Asunción, cuando esta guapa dupla femenina había sumado otra medalla de oro.