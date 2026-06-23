Guerreras Junior debutan este miércoles en China, en cargada agenda del hándbol

Totalmente preparadas para el debut se encuentran las Guerreras U20, que tomarán parte de la cita mundial de balonmano que se disputará en la ciudad de Jinzhong, República Popular de China.

El debut será frente a la selección de Serbia, en la sede del Vocational & Technical College Gymnasium, en la madrugada de este miércoles, a partir de las 03:00. El partido corresponde a la Ronda Preliminar del Grupo B del mundial.

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La selección junior arribó este martes a la sede del torneo, y llevan la gran ilusión de realizar un buen papel, acorde a la tradición guerrera en los femeninos internacionales.

Juveniles masculinos juegan el Trophy en Lima

Las selecciones nacionales masculinas Sub 18 y Sub 20 debutarán este martes en Lima, Perú, donde se celebrará el Campeonato IHF Trophy, que se disputará hasta este sábado.

El estreno será frente a la selección de Guyana Francesa, en el torneo que se celebrará en la Videna (Villa Deportiva Nacional), en el Distrito de San Luis, Lima.

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Libertadores masculino

También se encuentra en plena disputa la Libertadores de Balonmano Sur Centro SCA de Clubes Masculinos en nuestro país. El certamen se juega en el CEO del Comité Olímpico Paraguayo, en el Parque Olímpico, y culminará este jueves.

Toman parte 16 clubes, distribuidos en cuatro grupos.

Los representantes paraguayos son Luque Handball, Villa Elisa y Club Atlético Triunfo.

Por el momento, solo Luque consiguió una victoria frente al Universitario de Argentina, en la segunda fecha. El azul y oro comparte el Grupo C con Taubaté de Brasil, Argentinos Jrs. y Universitario de Argentina.

El C.A. Triunfo se encuentra en el Grupo B, junto a Nacional de Brasil, FMO Portugués de Brasil y Pontevedrés de Uruguay.

Villa Elisa está en el Grupo D, junto a los argentinos San Fernando, River Plate y Dorrego.

En el Grupo A juegan Colegio Ward de Argentina, Pinheiros de Brasil, SAG Ballester de Argentina y Scuola Italiana de Uruguay.

Este martes se disputa la fecha 3 del certamen.

Los resultados registrados hasta este momento:

Primera fecha - domingo 21 de junio

Luque 23 - Taubaté de Brasil 40

Triunfo 15 - Nacional de Brasil 53

Villa Elisa 18 - River Plate de Argentina 42

Segunda fecha - lunes 22 de junio

Luque 34 - Universitario de Argentina 22

Triunfo 20 - Portugués de Brasil 34

Villa Elisa 25 - Dorrego de Argentina 43

Tercera fecha - martes 23 de junio

Triunfo 20 - Pontevedrés de Uruguay 28

Villa Elisa 31 - San Fernando de Argentina 40