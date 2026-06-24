Caída contra Serbia, en el estreno mundialista del Sub 20 femenino de hándbol

Las Guerreritas lucharon como es de costumbre en cuanto escenario internacional pisan nuestras handbolistas, pero no pudieron contrarrestar el poderío serbio para caer en el estreno del Mundial de China, por 40-15.

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El siguiente enfrentamiento de las juveniles guaraníes será contra el team austriaco, a las 00:45 de la mañana de este jueves.

El evento, donde participan 32 selecciones, se extenderá hasta el 5 de julio próximo.

Paraguay forma parte del Grupo B, donde también se encuentran Angola, el próximo rival, Austria y Serbia.

A propósito, en el otro enfrentamiento de este miércoles, Austria se impuso a Angola.

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El último partido de las albirrojas por la fase de grupos será este viernes, contra Angola, cabeza de la serie.

Estos son los otros grupos mundialistas:

Grupo A: Francia, Egipto, Suiza e India;

Grupo C: Alemania, Rumania, Brasil y Canadá;

Grupo D: España, Corea, Argentina y Turquía;

Grupo E: Dinamarca, República Popular de China, Guinea y Argelia;

Grupo F: Montenegro, Chequia, Islandia y EE.UU.

Grupo G: Hungría, Polonia, China-Taipei y Túnez;

Grupo H: Croacia, Japón, Noruega e Islas Feroe.

En los enfrentamientos de los otros sudamericanos, Argentina cayó 19-29 contra España y Brasil 22-39 contra Alemania.