Villarrica coronó a los campeones nacionales de ciclismo de montaña 2026

El certamen, disputado los días 18 y 19 de julio, incluyó las modalidades XCO (Cross Country Olímpico), XCC (Short Track), XCE (Eliminator) y XCR (Team Relay), donde se definieron a los nuevos campeones nacionales de la temporada.

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En la categoría Élite masculina, el título quedó en manos de Lucas Bogado, escoltado por Abel Cristaldo y Ariel Núñez.

En Élite femenina, la campeona nacional fue Cristina Aguilera, seguida por Victoria Insaurralde y Ángela Bogado.

Entre las demás categorías destacaron Brian Oberlastatter, campeón en Sub 23; Sindy Servín, vencedora en Sub 23 femenina; Liz Román, ganadora en Damas Máster A; y Blas Vera, quien se impuso en Máster C2.

En la modalidad XCR Team Relay, el equipo Consur Bike se quedó con el primer lugar, seguido por Team Gua’i, Amanecer, NBS y Gusbike.

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Uno de los aspectos más llamativos del campeonato fue el diseño de los trofeos, inspirados en personajes cotidianos y monumentos emblemáticos de la ciudad de Villarrica, como una forma de homenajear la identidad cultural de la capital del Guairá.

La competencia contó con el respaldo de la Federación Paraguaya de Ciclismo, el Comité Olímpico Paraguayo, la Gobernación del Guairá, la Municipalidad de Villarrica, Coomecipar y el Club Gua’i Ciclismo (CGC), consolidando una nueva edición de uno de los eventos más importantes del calendario nacional.