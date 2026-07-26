Trail Running: Team Yaguareté invita a una carrera solidaria con circuitos de 5K y 10K

El Team Yaguareté Trail invita a corredores, familias y aficionados al deporte a participar de “Yaguareté Friends: la amistad nos une, el Trail nos desafía”, una jornada deportiva que se desarrollará el próximo 2 de agosto, desde las 7:30, en el Parque Alto de Ypacaraí.

La actividad, abierta al público en general, ofrecerá recorridos de 5 y 10 kilómetros, con circuitos diseñados tanto para quienes desean iniciarse en el trail running como para corredores con mayor experiencia. La propuesta busca fortalecer la comunidad runner, fomentar hábitos saludables y promover el turismo deportivo en un entorno natural.

Una carrera con un objetivo solidario

Además del componente recreativo y deportivo, la competencia tendrá un fin específico: recaudar fondos para que integrantes del Team Yaguareté Trail puedan representar a Paraguay en la Karajá Trail Race, una de las competencias más reconocidas de trail running de la región.

El evento se disputará en Misiones, Argentina, sobre los exigentes senderos de Cerro Corá, conocidos por sus terrenos técnicos de tierra colorada y por representar un importante desafío para los atletas de montaña.

Los organizadores señalaron que la iniciativa busca demostrar que el deporte también puede convertirse en una herramienta de integración y cooperación, permitiendo que más corredores tengan la oportunidad de competir a nivel internacional.

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Una comunidad que apuesta por el crecimiento del trail running

Más que un equipo deportivo, Yaguareté Trail se define como una comunidad integrada por corredores amateurs que promueve el compañerismo, el respeto por la naturaleza y el desarrollo personal a través de la actividad física.

El grupo fue creado el 25 de enero de 2024 por Betto Robles, Carmen Sanabria, Ale Noguera, Jimena Barreto, Oscar Benítez y Mirian Benítez, con el propósito de acercar el trail running a personas de todas las edades y construir una comunidad basada en la amistad y el contacto con la naturaleza.

Actualmente, el team reúne a integrantes provenientes de distintas ciudades del país y de diversos perfiles profesionales, entre ellos estudiantes, emprendedores, comerciantes, funcionarios públicos y trabajadores independientes, unidos por la pasión por correr y compartir experiencias.

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Entrenamientos abiertos para nuevos corredores

Desde el equipo explicaron que los entrenamientos se adaptan a la disponibilidad de cada integrante, combinando prácticas grupales e individuales para facilitar la participación de personas con diferentes rutinas.

Asimismo, destacaron que no es necesario contar con experiencia previa para incorporarse al Team Yaguareté Trail. Los interesados pueden sumarse con la disposición de entrenar, aprender y compartir la experiencia del trail running junto a la comunidad.

Quienes deseen obtener más información sobre la carrera o integrarse al equipo pueden comunicarse al 0985 484422 o seguir las redes sociales yaguarete_trail en Instagram y Facebook.