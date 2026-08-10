Carlos Domínguez sube al podio en Brasil y conquista el bronce en el Omnium

El pedalista paraguayo completó las cuatro pruebas que componen el Omnium —Scratch, Tempo, Eliminación y Carrera por Puntos— y acumuló 137 unidades, quedando a solo cinco puntos de la medalla de plata.

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El chileno Ignacio Manbran Sánchez se quedó con el oro, con 175 puntos, mientras que su compatriota Martín Mancilla Labrin obtuvo la plata con 142. Domínguez completó el podio con 137.

El paraguayo también tuvo una destacada actuación en la prueba de Eliminación, donde terminó en el sexto lugar entre 18 competidores.

La delegación nacional contó además con David Antonio Alfonso, quien finalizó noveno en el Omnium, con 88 puntos, y ocupó el puesto 16 en la Eliminación. También participaron Alice Hahn e Isaías Galeano, quienes sumaron experiencia internacional en las pruebas de velocidad y fondo.

El certamen, correspondiente al calendario internacional UCI C2, representa una importante oportunidad para sumar puntos de ranking y fortalecer las posibilidades paraguayas de clasificación a futuras competencias internacionales.

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Para Domínguez, el podio en Maringá corona además una temporada positiva, luego de haberse consagrado en marzo campeón de la categoría Sub-23 en el Grand Prix de Ciclismo de Cascavel, en ruta.