Exa Ysaty y Recoleta dirimen cupo finalista de la Premium, este viernes

El club Exa Ysaty y Recoleta FC disputarán en la noche de este jueves la semifinal de vuelta por la Liga Premium de Futsal FIFA, en el polideportivo del club Sol de América, sobre Quinta Avenida. Los exalumnos llevan ventaja de 3-0 sobre los canarios.

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El juego se anuncia para las 21:30, en el polideportivo “Luis Óscar Giagni” del club danzarín.

Según el reglamento, se tiene en cuenta la diferencia de goles en la serie de partidos en esta instancia, por lo que Recoleta debe ganar por igual diferencia de goles para igualar la serie. En este caso, hay alargue de 10 minutos, y de persistir la paridad, se ejecutan tiros penales.

Si los canarios ganan por diferencia de 4 goles, clasifican directamente a la final. A Ysaty le alcanza desde el empate, hasta perder por diferencia de 2 goles para ser finalista.

Cerro-Olimpia, clásico sabatino

Cerro Porteño y Olimpia volverán a jugar este sábado, y nuevamente en el polideportivo del Club Capiatá, para conocer al segundo finalista de la Premium.

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El partido será desde las 13:15, con transmisión en directo por TigoSports.

Los tradicionales rivales igualaron 4-4 en la ida, con los franjeados oficiando de local en Capiatá.

Cualquier resultado fuera del empate, en tiempo normal, llevará al ganador a la final.