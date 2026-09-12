Polideportivo
12 de septiembre de 2026 a la - 09:39

El Primer Nacional de Gimnasia Artística se muestra este sábado

Belleza en arte con el histórico Primer Torneo Nacional de Gimnasia Rítmica de Conjuntos, que se realizará este sábado, en el Pabellón de la FPG, en la SND.
Belleza en arte con el histórico Primer Torneo Nacional de Gimnasia Rítmica de Conjuntos, que se realizará este sábado, en el Pabellón de la FPG, en la SND.

La Federación Paraguaya de Gimnasia (FPG) organiza este sábado el Primer Campeonato Nacional de Gimnasia Rítmica de Conjuntos, en el pabellón de la entidad, en la Secretaría Nacional de Deportes (SND).

Por ABC Color

Desde las 14:00 de este sábado se celebrará el Primer Torneo Nacional de Gimnasia Rítmica de Conjuntos, que reunirá a 80 atletas en las distintas categorías habilitadas.

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El torneo se desarrollará en el Pabellón de Gimnasia de la federación, en el predio de la SND.

Los gimnastas defenderán las insignias de los siguientes clubes: Élite, LazClub y Benítez TKD Club, Club Elite y Club Esperanza Deportiva Paraguay.

* Niveles. El certamen se desarrollará en todas las divisiones de desarrollo y alto rendimiento: Nivel A (Élite), Nivel B, Nivel C y Nivel D.

Las categorías habilitadas para esta ocasión abarcarán todas las etapas formativas y competitivas: Mini, Pre-Mini, AC1, AC2, AC3, AC4, Júnior y Sénior.

Exhibición y evaluación

Como otros condimentos especiales, anexos al torneo, se realizará una exhibición especial de la Selección Nacional del Conjunto Senior, con los gimnastas que representarán a Paraguay en los próximos Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 .

Por otra parte, las atletas participantes del Nivel B cumplirán con su segunda evaluación selectiva con miras al Campeonato Sudamericano de Gimnasia Rítmica Grupo de Edades, a realizarse en Medellín, Colombia.Paraguay celebra el Primer Nacional .