El Primer Nacional de Gimnasia Artística se muestra este sábado

Desde las 14:00 de este sábado se celebrará el Primer Torneo Nacional de Gimnasia Rítmica de Conjuntos, que reunirá a 80 atletas en las distintas categorías habilitadas.

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El torneo se desarrollará en el Pabellón de Gimnasia de la federación, en el predio de la SND.

Los gimnastas defenderán las insignias de los siguientes clubes: Élite, LazClub y Benítez TKD Club, Club Elite y Club Esperanza Deportiva Paraguay.

* Niveles. El certamen se desarrollará en todas las divisiones de desarrollo y alto rendimiento: Nivel A (Élite), Nivel B, Nivel C y Nivel D.

Las categorías habilitadas para esta ocasión abarcarán todas las etapas formativas y competitivas: Mini, Pre-Mini, AC1, AC2, AC3, AC4, Júnior y Sénior.

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Exhibición y evaluación

Como otros condimentos especiales, anexos al torneo, se realizará una exhibición especial de la Selección Nacional del Conjunto Senior, con los gimnastas que representarán a Paraguay en los próximos Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 .

Por otra parte, las atletas participantes del Nivel B cumplirán con su segunda evaluación selectiva con miras al Campeonato Sudamericano de Gimnasia Rítmica Grupo de Edades, a realizarse en Medellín, Colombia.Paraguay celebra el Primer Nacional .