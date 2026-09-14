Albirroja femenina disputa el Sudamericano Sub 20 de futsal

El seleccionado paraguayo incursiona en el Campeonato Sudamericano Sub 20 Femenino de Futsal, que se disputa en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela, del 12 al 20 de este mes.

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Este lunes se desarrolla la tercera jornada, y las paraguayas disputarán su segundo compromiso, teniendo enfrente al cuadro favorito del torneo, Brasil.

En la ronda inaugural, Ecuador batió al elenco albirrojo por la mínima diferencia, 1-0, el sábado.

En la segunda jornada, el combinado guaraní tuvo fecha libre.

Las albirrojas componen el Grupo A junto a Venezuela, Ecuador, Brasil y Bolivia;

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Grupo B: Argentina, Chile, Colombia, Perú y Uruguay.

Los siguientes cotejos guaraníes serán este miércoles contra la dueña de casa, Venezuela y el jueves versus Bolivia, para cerrar la fase de grupos.

* El plantel. El equipo titular de Paraguay va con: Giovanna Mechetti; Bianca Noguera, Nicole Figueredo, Andrea Ruiz Díaz (c) y Milena Cuevas.

Alternantes: Leryn Benítez, Ángeles Orué, Rania Salomón, Yamila Corvalán, Larissa Velázquez, Pamela Mancuello, Milena Villagra, Jeni Torres y Erika Frutos.

Coach: Nadia Rodas.

* Palmarés del torneo. Esta es la quinta edición del Sudamericano de Futsal Sub 20 Femenino, dominando la escuadra brasileña con los títulos en 2016, 2018 y 2022. Colombia se llevó el trofeo en la anterior edición, en 2024.