Santa Fe 2026: tres duplas paraguayas avanzan a cuartos en vóley playa

Valiente y Poletti no tuvieron inconvenientes esta mañana para superar a las argentinas Agostina Ghiglizza y Morena Abdala por 2-0, con parciales de 21-10 y 21-15.

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Las paraguayas, que vienen de competir en los Juegos Olímpicos de París 2024, ya habían celebrado ayer una victoria frente a las chilenas Ale Dubost y Sofía Ohlsson, también por 2-0 (21-10 y 21-16).

En los cuartos de final se enfrentarán a la otra dupla paraguaya, Fiorella Núñez y Denisse Álvarez, que consiguió su clasificación tras una victoria y una derrota en la fase previa.

Núñez y Álvarez derrotaron a las bolivianas Jeisy Velasquez y Majo Galindo por 2-0 (21-18 y 21-8), pero posteriormente cayeron ante las brasileñas Rebecca y Carol por el mismo marcador, 2-0 (21-18 y 21-8).

El duelo entre las dos duplas paraguayas está previsto para este martes a las 11:00, hora paraguaya.

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En la rama masculina

Entre los hombres, Giuliano Massare y Gonzalo Melgarejo también sellaron esta mañana su clasificación a los cuartos de final al derrotar a los colombianos Yeferson de la Hoz y Juan Noriega por 2-0, con parciales de 21-19 y 21-17.

En su estreno, los paraguayos habían superado el domingo a sus compatriotas Matías Yegros y Maximiliano Pérez por 2-0 (21-13 y 21-12).

Massare y Melgarejo tendrán ahora un duro desafío en cuartos de final, donde se medirán a los brasileños Arthur Lanci y Evandro Junior, desde las 13:00, hora paraguaya.