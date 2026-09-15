Santa Fe 2026: Giuliana y Michelle avanzan a las semifinales del vóley playa

La mejor dupla paraguaya de la disciplina superó en cuartos de final a sus compatriotas Denisse Álvarez y Fiorella Núñez, por 2-0, con parciales de 21-15 y 21-10, en un duelo que enfrentó a las dos parejas nacionales que habían alcanzado esta instancia.

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Valiente y Poletti mostraron superioridad desde el inicio y controlaron el encuentro para instalarse entre las cuatro mejores duplas de la competencia.

Ahora buscarán el pase a la final frente a las venezolanas Darlín Rodríguez y Valeria Moreno, en un partido previsto para este miércoles desde las 14:00.

Eliminados los hombres

En la rama masculina, Giuliano Massare y Gonzalo Melgarejo quedaron fuera de la lucha por las medallas tras caer en los cuartos de final ante los brasileños Arthur Lanci y Evandro Junior, por 2-0, con parciales de 21-17 y 21-15.

Por su parte, Maximiliano Pérez y Matías Yegros volvieron a sufrir una derrota, esta vez ante los argentinos Bautista Ameva y Maciel Bueno, por 2-0, en el cuadro que define las posiciones del noveno al duodécimo lugar.