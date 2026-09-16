Santa Fe 2026: Michelle Valiente y Giuliana Poletti van por el oro en el vóley playa

Las paraguayas se impusieron por 2-0 a Cariño Rodríguez y Valeria Moreno, con parciales de 21-10 y 21-14, en un partido que dominaron de principio a fin.

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Con la victoria, Valiente y Corrales aseguraron una medalla y ahora irán por la presea dorada. La final está prevista para mañana, jueves 17 de septiembre, a las 16:00.

La campaña paraguaya ya había tenido una jornada destacada en los cuartos de final, con una victoria por 2-0 de Valiente y Corrales sobre la pareja venezolana, mientras que la otra dupla nacional, conformada por Denisse Álvarez y Fiorella Núñez, quedó eliminada en esa instancia tras caer frente a sus compatriotas por 2-0.

Ahora, Michelle Valiente y Giuliana Poletti Corrales tendrán la oportunidad de cerrar su participación en Santa Fe 2026 con el oro suramericano.