Santa Fe 2026: Mariel Alves de Oliveira conquista el bronce en bochas

El Team Paraguay sumó una nueva medalla en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Esta vez fue en bochas, donde Mariel Alves de Oliveira conquistó la medalla de bronce en la modalidad volo progresivo individual masculino.

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Alves de Oliveira llegó hasta las semifinales, instancia en la que se enfrentó al chileno Franco Barbano Arenas. El representante nacional acumuló 21 puntos, mientras que el chileno sumó 34, resultado que dejó al paraguayo fuera de la definición por el oro, pero le permitió asegurar un lugar en el podio.

El bronce llegó luego de una actuación destacada durante la competencia, en la que Alves de Oliveira alcanzó 68 puntos acumulados, resultado que le permitió instalarse entre los mejores de la modalidad.

La presea representa otra alegría para la delegación paraguaya en Santa Fe, donde las bochas vuelven a aportar al medallero nacional.

Paraguay también va por el oro

La jornada de bochas todavía puede entregar otra medalla para Paraguay. La dupla integrada por Thaila Kreuz y Marcos Moreira avanzó a la final de punta raffa volo mixto después de vencer el miércoles por 12-3 a Valentina Pérez y Facundo Fierro, de Uruguay.

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Kreuz y Moreira disputarán la definición por la medalla de oro este jueves 17 de septiembre, desde las 10:00.

La pareja paraguaya había iniciado su recorrido con una victoria por 12-4 sobre los peruanos Érica Álvarez e Iván Brecevich, resultado que le permitió avanzar a semifinales y asegurar previamente una medalla para el país.

Ahora, la dupla tendrá la oportunidad de transformar esa clasificación en otro oro para el Team Paraguay.