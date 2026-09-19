Polideportivo
19 de septiembre de 2026 a la - 16:51

Santa Fe 2026: las hermanas Narváez aportan dos bronces al Team Paraguay

Las hermanas judocas Gabriela (31 años) y Paloma (17) Narváez en el podio suramericano con las medallas de bronce.
Las hermanas judocas Gabriela (31 años) y Paloma (17) Narváez en el podio suramericano con las medallas de bronce.

Las hermanas Gabriela y Paloma Narváez se subieron este sábado al podio de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y aportaron dos medallas de bronce al Team Paraguay, que alcanza 22 preseas en la competencia que se desarrolla en Argentina.

Por ABC Color
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La experimentada Gabriela Narváez, de 31 años y representante olímpica de Paraguay, consiguió el tercer puesto en la categoría -48 kilogramos, después de superar a la portuguesa Carla León en el combate por la medalla de bronce. La paraguaya se impuso por ippon en 2 minutos y 57 segundos.

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Gabriela inició su recorrido con una victoria por ippon en apenas 51 segundos ante la boliviana Noelia Paz. En cuartos de final derrotó a la colombiana Erika Lasso por yuko, pero en semifinales cayó ante la venezolana Sarah Mauer por ippon en 1:57, resultado que la llevó al combate por el tercer lugar.

Su hermana menor, Paloma Narváez, de apenas 17 años, también tuvo una destacada actuación en la categoría -52 kg y completó el doblete familiar con otra medalla de bronce.

Paloma perdió en cuartos de final frente a la portuguesa Driulys Rivas, por waza-ari, pero se recuperó en el repechaje con una victoria contundente ante la boliviana Linett Toledo, a quien venció por ippon en 3:04.

En el combate por el bronce, la joven judoca paraguaya se impuso a la argentina Julieta Escobar por ippon en solo 58 segundos para asegurar su primera medalla en unos Juegos Suramericanos.

La jornada tuvo así un significado especial para la familia Narváez: la experiencia de Gabriela, olímpica y referente del judo paraguayo, se tradujo en otro podio internacional, mientras Paloma, que comienza a transitar el ciclo olímpico, dejó una señal alentadora de cara al futuro.

Con las dos preseas conquistadas por las Narváez, Paraguay llega a 22 medallas en Santa Fe 2026, en una jornada que sigue ampliando la cosecha del equipo nacional.