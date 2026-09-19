Polideportivo
19 de septiembre de 2026 a la - 20:25

Guerreras sucumben contra orientales y se complica posibilidad del oro suramericano

Milagros Samaniego intenta el remate a puerta oriental, en el partido de este sábado que lastimosamente fue derrota para las guerreras, en los Suramericanos.
Milagros Samaniego intenta el remate a puerta oriental, en el partido de este sábado que lastimosamente fue derrota para las guerreras, en los Suramericanos.

La selección paraguaya de balonmano cayó sin atenuantes contra su par de Uruguay por el score de 19-28 y se aleja el sueño del oro en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Las Guerreras perdieron ante un combinado oriental muy sólido, esperando cerrar bien el torneo contra Argentina este domingo.

Por Guillermo Caballero, ABC Color
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Las Guerreras no pudieron seguir por la senda de la victoria en su cuarta presentación, perdiendo contra Uruguay y peligrando las chances de conseguir la presea dorada en los Juegos Suramericanos Santa Fe. Este domingo se cierra la participación femenina del balonmano, y las paraguayas enfrentan a las anfitrionas.

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Las albirrojas cayeron por 19-28 contra las celestes, luego de cosechar triunfos contra Chile, Perú y Colombia, en los días previos.

Este domingo, Paraguay se despide contra Argentina, que ganó todos sus partidos y buscará el oro contra nuestra representación.

En cuanto al partido de este sábado, Uruguay consiguió ya el parcial favorable por 13-10, y en la segunda mitad siguió la supremacía con el score de 15-9, para obtener la victoria de 28-19.

Delyne Leiva sobresalió en efectividad guerrera, con 5 tantos, seguida por Fernanda Insfrán 4, Jessica Fleitas 4, Fiorella Enriquez 4, Sabrina Fiore 1 y Jazmín Mendoza 1.

En el primer partido sabatino, Chile le ganó 37-11 a Colombia y Argentina derrotaba a Perú en el cotejo que se estaba jugando de fondo.

Con los resultados de la cuarta fecha, Argentina lidera el lote con 8 puntos, seguida por Uruguay con 6, Paraguay 6, Chile 4, Colombia 0 y Perú 0.