Guerreras sucumben contra orientales y se complica posibilidad del oro suramericano

Las Guerreras no pudieron seguir por la senda de la victoria en su cuarta presentación, perdiendo contra Uruguay y peligrando las chances de conseguir la presea dorada en los Juegos Suramericanos Santa Fe. Este domingo se cierra la participación femenina del balonmano, y las paraguayas enfrentan a las anfitrionas.

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Las albirrojas cayeron por 19-28 contra las celestes, luego de cosechar triunfos contra Chile, Perú y Colombia, en los días previos.

Este domingo, Paraguay se despide contra Argentina, que ganó todos sus partidos y buscará el oro contra nuestra representación.

En cuanto al partido de este sábado, Uruguay consiguió ya el parcial favorable por 13-10, y en la segunda mitad siguió la supremacía con el score de 15-9, para obtener la victoria de 28-19.

Delyne Leiva sobresalió en efectividad guerrera, con 5 tantos, seguida por Fernanda Insfrán 4, Jessica Fleitas 4, Fiorella Enriquez 4, Sabrina Fiore 1 y Jazmín Mendoza 1.

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En el primer partido sabatino, Chile le ganó 37-11 a Colombia y Argentina derrotaba a Perú en el cotejo que se estaba jugando de fondo.

Con los resultados de la cuarta fecha, Argentina lidera el lote con 8 puntos, seguida por Uruguay con 6, Paraguay 6, Chile 4, Colombia 0 y Perú 0.