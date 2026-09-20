¡Leyla campeona en Brasil! Brítez Risso conquista su primer título profesional

Leyla Brítez Risso escribió una página especial en su carrera. La tenista paraguaya se consagró campeona del torneo disputado en Brasil y consiguió su primer título profesional en la modalidad individual, coronando una semana perfecta con dos trofeos.

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En la final de singles, Brítez Risso, cuarta cabeza de serie, no dejó dudas y derrotó a la estadounidense Ava Catanzarite por un contundente 6-1, 6-1.

La paraguaya dominó el encuentro de principio a fin y completó un torneo en el que fue superando diferentes obstáculos hasta instalarse en la definición.

Para llegar a la final, Leyla dejó en el camino a la brasileña Catarina Melleiro, octava favorita, a quien venció por 6-3 y 6-3. Previamente, había superado a la brasileña Alicia Reichel, invitada al torneo, por 6-0 y 6-1.

El título representa un paso importante en la carrera de Brítez Risso, quien ya venía mostrando un buen nivel durante la competencia y ahora suma su primera consagración profesional en singles.

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También festejó en dobles

La alegría para la paraguaya había comenzado un día antes. Junto con la argentina Josefina Estevez, Brítez Risso se consagró campeona en dobles.

La dupla paraguayo-argentina derrotó en la final a la pareja brasileña integrada por Manuela Maia Citolino y María Moraes, con parciales de 6-0 y 6-0, para quedarse con el título.

De esta manera, Leyla completó un espectacular doblete: campeona en singles y campeona en dobles en la misma semana.

En el camino al título de dobles, Brítez Risso y Estevez también habían conseguido victorias importantes frente a distintas parejas del cuadro.

La actuación en Brasil marca así una semana de ensueño para la joven tenista paraguaya, que no solo consiguió dos títulos, sino que además alcanzó un logro especialmente significativo con su primera corona profesional individual.

Leyla Brítez Risso, campeona en Brasil y protagonista de una semana que quedará marcada en su carrera.