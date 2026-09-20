Santa Fe 2026: Fútbol y rugby 7 fueron reprogramados para el lunes por la inclemencia del tiempo

Las condiciones climáticas adversas llevaron a la organización a suspender la jornada prevista para este domingo en Rosario. Tras la medida, se estableció un nuevo cronograma para los partidos que habían quedado pendientes y que tendrán como protagonistas a representantes paraguayos.

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En fútbol femenino, Paraguay enfrentará a Chile desde las 10:00, en el Predio de la Asociación Rosarina de Fútbol.

Mientras que en rugby 7 femenino, la selección paraguaya disputará el partido por la medalla de bronce ante Uruguay, a partir de las 18:52, en el Hipódromo de Rosario, ubicado en el Parque Independencia.

También se reprogramó el fútbol masculino

El fútbol masculino tendrá igualmente actividad el lunes. Panamá y Perú se enfrentarán desde las 15:00, en el Predio de la Asociación Rosarina de Fútbol.

Las cuatro definiciones del rugby, el lunes

Toda la jornada decisiva del rugby 7 fue trasladada al lunes en el Hipódromo de Rosario.

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En la rama femenina, Paraguay y Uruguay jugarán por la medalla de bronce a las 18:52, mientras que Argentina y Colombia disputarán la final por el oro desde las 19:42.

En masculino, Uruguay y Colombia se enfrentarán por el bronce a las 19:17. La final por la medalla de oro entre Chile y Argentina comenzará a las 20:12.

Los equipos arbitrales y los jueces de in-goal asignados originalmente se mantendrán de acuerdo con la disposición de la Dirección Técnica.

La organización informó además que las personas que adquirieron previamente sus entradas podrán utilizarlas para la jornada reprogramada, sin necesidad de realizar otro trámite. El ingreso general continúa siendo libre y gratuito, hasta completar el aforo, previa obtención del código QR de ingreso al Fan Fest, que habilita la circulación por los distintos escenarios deportivos.