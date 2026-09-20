Polideportivo
20 de septiembre de 2026 a la - 17:28

Santa Fe 2026: Fútbol y rugby 7 fueron reprogramados para el lunes por la inclemencia del tiempo

La selección paraguaya femenina sub 20 jugará mañana la última fecha por la fase de Grupos.
La selección paraguaya femenina sub 20 jugará mañana la última fecha por la fase de Grupos.

La inclemencia del tiempo obligó a suspender los partidos previstos para este domingo en Rosario, correspondientes a los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Los encuentros que involucran al Team Paraguay fueron reprogramados para mañana, lunes 21 de septiembre, en las disciplinas de fútbol femenino y rugby 7.

Por David Rolón
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Las condiciones climáticas adversas llevaron a la organización a suspender la jornada prevista para este domingo en Rosario. Tras la medida, se estableció un nuevo cronograma para los partidos que habían quedado pendientes y que tendrán como protagonistas a representantes paraguayos.

Lea más: Perú vence a Paraguay en ajustada serie de Copa Davis

En fútbol femenino, Paraguay enfrentará a Chile desde las 10:00, en el Predio de la Asociación Rosarina de Fútbol.

Mientras que en rugby 7 femenino, la selección paraguaya disputará el partido por la medalla de bronce ante Uruguay, a partir de las 18:52, en el Hipódromo de Rosario, ubicado en el Parque Independencia.

También se reprogramó el fútbol masculino

El fútbol masculino tendrá igualmente actividad el lunes. Panamá y Perú se enfrentarán desde las 15:00, en el Predio de la Asociación Rosarina de Fútbol.

Las cuatro definiciones del rugby, el lunes

Toda la jornada decisiva del rugby 7 fue trasladada al lunes en el Hipódromo de Rosario.

En la rama femenina, Paraguay y Uruguay jugarán por la medalla de bronce a las 18:52, mientras que Argentina y Colombia disputarán la final por el oro desde las 19:42.

En masculino, Uruguay y Colombia se enfrentarán por el bronce a las 19:17. La final por la medalla de oro entre Chile y Argentina comenzará a las 20:12.

Los equipos arbitrales y los jueces de in-goal asignados originalmente se mantendrán de acuerdo con la disposición de la Dirección Técnica.

La organización informó además que las personas que adquirieron previamente sus entradas podrán utilizarlas para la jornada reprogramada, sin necesidad de realizar otro trámite. El ingreso general continúa siendo libre y gratuito, hasta completar el aforo, previa obtención del código QR de ingreso al Fan Fest, que habilita la circulación por los distintos escenarios deportivos.