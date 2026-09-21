Santa Fe 2026: Pastore y Aguirre caen en semifinales y se conforman con la medalla de bronce en tenis de mesa

La dupla paraguaya integrada por Marcelo Aguirre y Santino Pastore se quedó con la medalla de bronce en el dobles masculino de tenis de mesa de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, luego de caer este lunes en semifinales ante los chilenos Nicolás Burgos y Gustavo Gómez por 3-0.

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Los representantes nacionales no pudieron repetir la victoria conseguida en cuartos de final y cedieron ante una pareja chilena que impuso condiciones desde el inicio, con parciales de 11-2, 11-7 y 11-9, en apenas 20 minutos de partido.

A pesar de la derrota, Aguirre y Pastore ya habían asegurado su presencia en el podio al instalarse entre las cuatro mejores parejas de la competencia. La presea representa la número 25 para el Team Paraguay en Santa Fe 2026 y la 13ª de bronce.

El camino hacia el podio

La dupla paraguaya había dado un paso importante hacia la medalla con una destacada actuación en los cuartos de final, donde derrotó a los uruguayos Pablo Palou y Sebastián Timbal por 3-1, con parciales de 11-8, 8-11, 11-8 y 11-7.

Ese triunfo colocó a Aguirre y Pastore entre las cuatro mejores parejas del torneo y les garantizó el bronce, aunque todavía quedaba el desafío de buscar el pase a la gran final.

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Ante Chile, Burgos y Gómez tomaron rápidamente el control del encuentro. El primer juego terminó 11-2 a favor de los trasandinos. Paraguay intentó reaccionar en el segundo parcial, pero nuevamente los chilenos se impusieron, esta vez por 11-7.

El tercer juego fue el más equilibrado de la semifinal. Aguirre y Pastore se mantuvieron en partido hasta los puntos decisivos, pero Burgos y Gómez cerraron el set 11-9 para sellar el 3-0 y avanzar a la final.

La medalla 25 de Paraguay

Con el bronce del tenis de mesa, el Team Paraguay alcanza las 25 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, distribuidas en 5 de oro, 7 de plata y 13 de bronce.

Para Aguirre y Pastore, el podio representa además el premio a una campaña que los llevó hasta las semifinales de una modalidad en la que Paraguay vuelve a tener presencia entre los mejores del continente.