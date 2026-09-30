Albirrojos también sucumben contra los anfitriones en el Sub20 de futsal

La Albirroja no consiguió un resultado favorable para aspirar a mejores instancias en el Campeonato Sudamericano de Futsal que se juega en Venezuela, y precisamente perdió este miércoles contra los anfitriones.

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Paraguay cayó 3-2 contra los locales en el Domo Bolivariano de Barquisimeto, resignando toda chance de llegar a las semifinales del certamen.

En el otro cotejo por el Grupo A de la competencia, Colombia ya avanzó a la siguiente fase, al doblegar 4-2 a Bolivia.

Por el Grupo B, Argentina consiguió su primer triunfo, por 4-1, contra la selección de Perú, mientras en el primer cotejo, Brasil igualó 0-0 contra Chile, y consiguió su clasificación a las semifinales.

* Programa de la fecha 5. La programación de este jueves, para cerrar la fase de grupos, es la siguiente:

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11:00 Perú vs. Ecuador

13:30 Argentina vs. Brasil

16:00 Paraguay vs. Uruguay

18:30 Venezuela vs. Colombia

Este viernes hay jornada de descanso, mientras el viernes se disputarán juegos posicionales y las semifinales.

El domingo habrá lucha por el quinto puesto, el tercer lugar y el título.

* Posiciones. En el Grupo A, las posiciones están así:

Colombia 9 puntos (clasificado a semifinales)

Venezuela 7 puntos

Uruguay 4 puntos

Paraguay 3 puntos

Bolivia 0

Libre: Bolivia

Grupo B

Brasil 7 puntos (clasificado a semifinales)

Chile 5 puntos

Argentina 4 puntos

Ecuador 3 puntos

Perú 3 puntos

Libre: Chile