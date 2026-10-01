Tomás Orué se coloca dos preseas en el Panamericano de Karate Do, en Brasil

El maestro consiguió la medalla de oro en Kumite, y la presea de bronce en Kata Máster, sobresaliendo entre 23 luchadores en su categoría, en el Panamericano de Karate Do desarrollado en Brasil.
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Las competencias tuvieron lugar en la ciudad de Paraguapebas, Estado de Pará, Brasil, donde se dieron cita nada menos que 1.815 competidores, provenientes de 16 países.
La delegación anfitriona estuvo conformada por karatekas de 14 estados de todo el país vecino.
Con71 años, el maestro consiguió las preseas en la categoría Master, con luchadores a partir de 52 años, en adelante.
El evento fue organizado por la Federación Panamericana de Karate Do Tradicional.
El maestro Orué tiene una dilatada trayectoria en esta disciplina deportiva, tanto como atleta que lo viene demostrando hasta la actualidad, así como en su faceta dirigencial, como titular de la Confederación Sudamericana de Artes Marciales (CAMPAR) y la Asociación Sudamericana de Artes Marciales (ASAM).