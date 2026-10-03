Paraguay sale a escena: las figuras que cargan con la ilusión local en los World Skate Games ASU26

La condición de anfitrión eleva las expectativas. Ya no alcanza con celebrar la presencia paraguaya entre los mejores ni con recordar los resultados obtenidos en los últimos años. El desafío ahora es transformar ese crecimiento en actuaciones concretas frente a los mejores del mundo.

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Paraguay llega con una generación que ya dejó huellas en competencias continentales y mundiales. Entre los nombres que concentran buena parte de la atención aparecen Julio Mirena, Érika Alarcón, Paloma García y Laila Ozuna, cuatro atletas que representan distintas etapas del desarrollo de los deportes sobre ruedas en el país y que tendrán la oportunidad de medir cuánto ha crecido realmente el nivel paraguayo.

Julio Mirena, de la sorpresa mundial a la exigencia de ser local

Julio Mirena dejó de ser una promesa para convertirse en una referencia del patinaje de velocidad paraguayo. En los World Skate Games de Italia 2024 consiguió el bronce, primera medalla mundial de Paraguay en esta disciplina, y un año después volvió a subir al podio en el World Skate Marathon Tour de Shanghái.

Pero el mayor salto llegó en los World Games de Chengdú, donde conquistó la medalla de oro en los 5.000 metros por puntos.

Ese recorrido cambia también el escenario para ASU26. Mirena ya no llega solamente como el atleta que busca sorprender. Llega con antecedentes que permiten exigirle protagonismo.

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Su estilo agresivo y su capacidad para sostener ritmos altos lo convierten en una de las principales cartas paraguayas, pero competir en casa también supone una prueba diferente: la de responder a las expectativas que él mismo ayudó a construir.

Erika Alarcón, una referente que ya conoce el podio mundial

En el patinaje artístico, Érika Alarcón representa buena parte de la evolución paraguaya de los últimos años.

La atleta de Ciudad del Este fue campeona de los Juegos Suramericanos Asunción 2022 y en 2023 se convirtió en la primera paraguaya en conquistar una medalla mundial en la modalidad Solo Dance Senior, con un bronce. Posteriormente alcanzó el subcampeonato mundial y llegó a ocupar el número uno del ranking internacional.

En 2026 volvió a ratificar su vigencia con el oro en los Juegos Suramericanos de Santa Fe.

Por eso, su presencia en ASU26 tiene un significado especial. Alarcón ya conoce lo que significa competir contra la élite y también lo que implica ganar en casa. Ahora deberá trasladar esa experiencia a un Mundial en el que la vara será necesariamente más alta.

La elegancia y la expresividad son parte de su sello, pero en esta ocasión habrá otro factor en juego: demostrar que el dominio continental puede convertirse nuevamente en protagonismo mundial.

Paloma García, una campeona que quiere dar otro salto

Paloma García llega con una credencial difícil de ignorar: es tetracampeona panamericana de Solo Dance.

En 2026 consiguió su cuarta corona consecutiva, después de los títulos obtenidos en Ecuador, México, Colombia y Argentina. Además, fue medallista de plata en los Juegos Panamericanos Junior ASU2025, resultado que confirmó su lugar entre las mejores especialistas jóvenes del continente.

Su palmarés muestra regularidad, pero ASU26 representa una exigencia diferente. Los antecedentes continentales ya no son suficientes para medir su verdadero techo.

La competencia mundial permitirá saber si esa supremacía regional puede trasladarse a un escenario mucho más exigente. En casa tendrá además el respaldo del público paraguayo, pero también la responsabilidad de demostrar que la generación que viene detrás de las grandes referentes puede competir cada vez más cerca de la élite.

Laila Ozuna, experiencia para una generación que creció mirándola

Si Alarcón y García representan distintas etapas del presente del patinaje artístico paraguayo, Laila Ozuna es parte de la historia que permitió llegar hasta aquí.

Especialista en Solo Dance, fue tetracampeona sudamericana desde muy joven y posteriormente conquistó los Juegos Sudamericanos de Deportes sobre Ruedas 2024 en la categoría Senior Solo Dance, resultado que la convirtió en pentacampeona sudamericana.

Su trayectoria también incluye podios y actuaciones destacadas en competencias internacionales en Estados Unidos, Francia y Brasil, entre otros escenarios.

Ozuna aporta algo que no aparece en una estadística: experiencia. En un torneo de esta magnitud, y especialmente cuando se compite ante el público propio, ese componente puede resultar determinante.

El Mundial que debe servir como medida

Los World Skate Games ASU26 no son solamente una fiesta deportiva para Paraguay. También constituyen una oportunidad para comprobar si el crecimiento de los deportes sobre ruedas dejó de ser una sucesión de actuaciones destacadas para convertirse en una estructura capaz de producir resultados de manera sostenida.

Los antecedentes están. Hay medallas mundiales, títulos panamericanos, campeonatos sudamericanos y actuaciones históricas. Ahora llega la hora de someter todo eso a la prueba más exigente.

Mirena, Alarcón, García y Ozuna no llegan a ASU26 para descubrir el escenario internacional. Ya lo conocen. La diferencia es que esta vez competirán en casa y con una expectativa mayor.

Paraguay será anfitrión, pero sus principales figuras también quieren ser protagonistas. Y esa es, precisamente, la medida que importa: no solamente organizar un Mundial, sino demostrar sobre la pista que el deporte paraguayo está preparado para competir en él.