Premiación en la clausura de las Olimpiadas deportivas y culturales

Se cerraron las Olimpiadas de la Juventud Deportiva, Culturales y Artísticas, con éxito de las que tomaron parte los alumnos del tercer ciclo y nivel medio del del Colegio Nihon Gakko, de la ciudad de Fernando de la Mora, que promueve este tipo de actividades siempre en homenaje a los 33 años de la Institución, el 90 aniversario de la inmigración Japonesa al Paraguay y los 105 años de Amistad Paraguay-Japón.
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La jornada del viernes fue estupenda en la sede de la referida cada de estudios y en la ocasión se premiaron a los ganadores de cada disciplina:
Handbol femenino
Tercer ciclo
Noveno Grado - campeón
Octavo grado - subampeón
Goleadora: María Paz Romero (7° grado)
Mejor arquera: Sayuri Acosta (9° grado)
Nivel Medio
Tercer año - campeón
Segundo año - subCampeón
Goleadora: Yelena Bareiro
Mejor arquera: Gabriela Pereira
Futsal masculino
Tercer ciclo
Noveno grado 1ª Sección -campeón
Octavo grado 2ª Seccion - subcampeón
Goleador: Jorge Zapata (8° grado)
Mejor arquero: Pedro Aguinaga (9° grado)
Nivel Medio
Tercer año 3ª Sección - campeón
Primer año 3ª Sección - subcampeón
Goleador: Jesés Villalba
Mejor arquero: Leandro Palacios
Vóley mixto
Tercer ciclo
Octavo grado -1ª Sección – campeón
Noveno grado - subcampeónNivel Medio
Tercer año - 1ª Sección - campeónSegundo año – subampeón
Ajedrez
Tercer ciclo: Jesús Ordano -8° grado - campeónNivel Medio: Santiago González - campeón
Karate
Tercer ciclo
Ganador absoluto: 9° grado
Nivel Medio: Ganador absoluto: 2° año y 3° año (empate)
Cultural y artístico
Nivel medio
Ganador absoluto: Segundo año
Danza Paraguaya: Tercer año
Danza Internacional: Tercer año
Música: Segundo año
Play-Back: Tercer año
Cultura General: Primer año y segundo año (Empate)
Tercer ciclo
Ganador absoluto: Séptimo grado
Danza Paraguaya: Séptimo grado
Danza Internacional: Noveno grado
Música: Octavo grado
Play-Back: Noveno grado
Cultura general: Séptimo grado y Noveno grado (Empate)
Nómina de Reinas y Reyes
Miss Juventud Nihon Gako -Miss Elegancia: Antonella Cañiza Estigarribia (9° grado)
Virreina: Maira Yerutí Armoa – Séptimo grado
Primera Princesa: Bárbara González Ferreira – tercer año
Segunda Princesa: Andrea Pereira – Segundo año
Miss Fotogénica: Amaia Guadalupe Galeano – Octavo grado
Miss Simpatía: Vannia Ramirez - Primer año
Mister Nihon Gakko 2026: Blas Martínez
Los jóvenes compitieron en Futsal FIFA, handbol, vóley, karate, ajedrez, danza paraguaya, danza internacional, música, Expresiones artísticas, competencias culturales.
El desafío este año fue implementar la temática basada en la serie de televisión de Fantasía Disney ‘’Mosters Universitty”, y aparecen varias alternativas, para ello los estudiantes se organizan en las distintas promociones.
Tercer año – ‘’Oozma Kappa ' (Ok) – color verde
Segundo año – “Roar Omega Roar (Ror) – color rojo
Primer año – “ Slugma Slugma Kappa (Pnk) – color lila
Noveno grado – “Jaws Theta Chi (Jox) – color amarillo
Octavo grado – “Python Nu Kappa” (Pnk) – color rosa
Séptimo grado – “Eta Hiss Hiss (Hss) – color turquesa