Premiación en la clausura de las Olimpiadas deportivas y culturales

Se cerraron las Olimpiadas de la Juventud Deportiva, Culturales y Artísticas, con éxito de las que tomaron parte los alumnos del tercer ciclo y nivel medio del del Colegio Nihon Gakko, de la ciudad de Fernando de la Mora, que promueve este tipo de actividades siempre en homenaje a los 33 años de la Institución, el 90 aniversario de la inmigración Japonesa al Paraguay y los 105 años de Amistad Paraguay-Japón.

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La jornada del viernes fue estupenda en la sede de la referida cada de estudios y en la ocasión se premiaron a los ganadores de cada disciplina:

Handbol femenino

Tercer ciclo

Noveno Grado - campeón

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Octavo grado - subampeón

Goleadora: María Paz Romero (7° grado)

Mejor arquera: Sayuri Acosta (9° grado)

Nivel Medio

Tercer año - campeón

Segundo año - subCampeón

Goleadora: Yelena Bareiro

Mejor arquera: Gabriela Pereira

Futsal masculino

Tercer ciclo

Noveno grado 1ª Sección -campeón

Octavo grado 2ª Seccion - subcampeón

Goleador: Jorge Zapata (8° grado)

Mejor arquero: Pedro Aguinaga (9° grado)

Nivel Medio

Tercer año 3ª Sección - campeón

Primer año 3ª Sección - subcampeón

Goleador: Jesés Villalba

Mejor arquero: Leandro Palacios

Vóley mixto

Tercer ciclo

Octavo grado -1ª Sección – campeón

Noveno grado - subcampeónNivel Medio

Tercer año - 1ª Sección - campeónSegundo año – subampeón

Ajedrez

Tercer ciclo: Jesús Ordano -8° grado - campeónNivel Medio: Santiago González - campeón

Karate

Tercer ciclo

Ganador absoluto: 9° grado

Nivel Medio: Ganador absoluto: 2° año y 3° año (empate)

Cultural y artístico

Nivel medio

Ganador absoluto: Segundo año

Danza Paraguaya: Tercer año

Danza Internacional: Tercer año

Música: Segundo año

Play-Back: Tercer año

Cultura General: Primer año y segundo año (Empate)

Tercer ciclo

Ganador absoluto: Séptimo grado

Danza Paraguaya: Séptimo grado

Danza Internacional: Noveno grado

Música: Octavo grado

Play-Back: Noveno grado

Cultura general: Séptimo grado y Noveno grado (Empate)

Nómina de Reinas y Reyes

Miss Juventud Nihon Gako -Miss Elegancia: Antonella Cañiza Estigarribia (9° grado)

Virreina: Maira Yerutí Armoa – Séptimo grado

Primera Princesa: Bárbara González Ferreira – tercer año

Segunda Princesa: Andrea Pereira – Segundo año

Miss Fotogénica: Amaia Guadalupe Galeano – Octavo grado

Miss Simpatía: Vannia Ramirez - Primer año

Mister Nihon Gakko 2026: Blas Martínez

Los jóvenes compitieron en Futsal FIFA, handbol, vóley, karate, ajedrez, danza paraguaya, danza internacional, música, Expresiones artísticas, competencias culturales.

El desafío este año fue implementar la temática basada en la serie de televisión de Fantasía Disney ‘’Mosters Universitty”, y aparecen varias alternativas, para ello los estudiantes se organizan en las distintas promociones.

Tercer año – ‘’Oozma Kappa ' (Ok) – color verde

Segundo año – “Roar Omega Roar (Ror) – color rojo

Primer año – “ Slugma Slugma Kappa (Pnk) – color lila

Noveno grado – “Jaws Theta Chi (Jox) – color amarillo

Octavo grado – “Python Nu Kappa” (Pnk) – color rosa

Séptimo grado – “Eta Hiss Hiss (Hss) – color turquesa