Polideportivo
03 de octubre de 2026 a la - 18:10

Premiación en la clausura de las Olimpiadas deportivas y culturales

La jornada del viernes fue estupenda en la sede de la referida cada de estudios y en la ocasión se premiaron a los ganadores de cada disciplina:
Todos los premiados de las distintas disciplinas en la clausura de las Olimpiadas de la Juventud Deportiva, Culturales y Artísticas.

Los alumnos, padres y staff de profesores del Colegio Nihon Gakko, disfrutaron de la Clausura de las Olimpiadas de la Juventud Deportiva, Culturales y Artísticas, evento en el que se premiaron a los ganadores de cada disciplina como a las reinas y reyes.

Por ABC Color
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Se cerraron las Olimpiadas de la Juventud Deportiva, Culturales y Artísticas, con éxito de las que tomaron parte los alumnos del tercer ciclo y nivel medio del del Colegio Nihon Gakko, de la ciudad de Fernando de la Mora, que promueve este tipo de actividades siempre en homenaje a los 33 años de la Institución, el 90 aniversario de la inmigración Japonesa al Paraguay y los 105 años de Amistad Paraguay-Japón.

Lea más: Olimpiadas de la Juventud con la fantasía de ‘’Mosters Universitty”

La jornada del viernes fue estupenda en la sede de la referida cada de estudios y en la ocasión se premiaron a los ganadores de cada disciplina:

Handbol femenino

Tercer ciclo

Noveno Grado - campeón

Octavo grado - subampeón

Goleadora: María Paz Romero (7° grado)

Mejor arquera: Sayuri Acosta (9° grado)

Nivel Medio

Tercer año - campeón

Segundo año - subCampeón

Goleadora: Yelena Bareiro

Mejor arquera: Gabriela Pereira

Futsal masculino

Tercer ciclo

Noveno grado 1ª Sección -campeón

Octavo grado 2ª Seccion - subcampeón

Goleador: Jorge Zapata (8° grado)

Mejor arquero: Pedro Aguinaga (9° grado)

Nivel Medio

Tercer año 3ª Sección - campeón

Primer año 3ª Sección - subcampeón

Goleador: Jesés Villalba

Mejor arquero: Leandro Palacios

Vóley mixto

Tercer ciclo

Octavo grado -1ª Sección – campeón

Noveno grado - subcampeónNivel Medio

Tercer año - 1ª Sección - campeónSegundo año – subampeón

Ajedrez

Tercer ciclo: Jesús Ordano -8° grado - campeónNivel Medio: Santiago González - campeón

Karate

Tercer ciclo

Ganador absoluto: 9° grado

Nivel Medio: Ganador absoluto: 2° año y 3° año (empate)

Cultural y artístico

Nivel medio

Ganador absoluto: Segundo año

Danza Paraguaya: Tercer año

Danza Internacional: Tercer año

Música: Segundo año

Play-Back: Tercer año

Cultura General: Primer año y segundo año (Empate)

Tercer ciclo

Ganador absoluto: Séptimo grado

Danza Paraguaya: Séptimo grado

Danza Internacional: Noveno grado

Música: Octavo grado

Play-Back: Noveno grado

Cultura general: Séptimo grado y Noveno grado (Empate)

Nómina de Reinas y Reyes

Miss Juventud Nihon Gako -Miss Elegancia: Antonella Cañiza Estigarribia (9° grado)

Virreina: Maira Yerutí Armoa – Séptimo grado

Primera Princesa: Bárbara González Ferreira – tercer año

Segunda Princesa: Andrea Pereira – Segundo año

Miss Fotogénica: Amaia Guadalupe Galeano – Octavo grado

Miss Simpatía: Vannia Ramirez - Primer año

Mister Nihon Gakko 2026: Blas Martínez

Algunos de los alumnos distinguidos en la noche de Clausura de las Olimpiadas de la Juventud Deportiva, Culturales y Artísticas.
Algunos de los alumnos distinguidos en la noche de Clausura de las Olimpiadas de la Juventud Deportiva, Culturales y Artísticas.

Los jóvenes compitieron en Futsal FIFA, handbol, vóley, karate, ajedrez, danza paraguaya, danza internacional, música, Expresiones artísticas, competencias culturales.

Junto a las autoridades del Nihon Gakko, uno de los premiados de Olimpiadas de la Juventud Deportiva, Culturales y Artísticas, .
Junto a las autoridades del Nihon Gakko, uno de los premiados de Olimpiadas de la Juventud Deportiva, Culturales y Artísticas, .

El desafío este año fue implementar la temática basada en la serie de televisión de Fantasía Disney ‘’Mosters Universitty”, y aparecen varias alternativas, para ello los estudiantes se organizan en las distintas promociones.

Tercer año – ‘’Oozma Kappa ' (Ok) – color verde

Segundo año – “Roar Omega Roar (Ror) – color rojo

Primer año – “ Slugma Slugma Kappa (Pnk) – color lila

Noveno grado – “Jaws Theta Chi (Jox) – color amarillo

Octavo grado – “Python Nu Kappa” (Pnk) – color rosa

Séptimo grado – “Eta Hiss Hiss (Hss) – color turquesa