Polideportivo
04 de octubre de 2026 a la - 18:45

Este lunes se cierra la Primera Etapa de la Superliga APF Fútbol Playa

Partidazo entre Libertad de Barcequillo y Presidente Hayes, por la Superliga Fútbol Playa, con saldo favorable para los "norteamericanos".
Partidazo entre Libertad de Barcequillo y Presidente Hayes, por la Superliga Fútbol Playa, con saldo favorable para los "norteamericanos".

Con dos partidos culminará este lunes la Primera Etapa de la Superliga APF Fútbol Playa, con la disputa de la tercera fecha, en el estadio mundialista Los Pynandi, de Luque. En la segunda fecha, este sábado, salieron airosos Unión Paraguaya y Presidente Hayes.

Por Guillermo Caballero, ABC Color
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La Superliga de fútbol playa está en plena disputa y este lunes se cerrará la primera etapa, con dos juegos, que se disputarán en el estadio Los Pynandi del Parque Olímpico.

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Los participantes de esta edición son: Sportivo Luqueño, Libertad de Barcequillo, Presidente Hayes (Grupo A), San Antonio, Unión Paraguaya y 4 de Agosto (Grupo B).

El viernes se inició la disputa del certamen, el sábado se jugó la segunda fecha y culminará la etapa este lunes, con estos juegos:

Serie B

19:00 - 4 de Agosto vs. San Antonio

Libre: Unión Paraguaya.

Serie A

20:15 – Presidente Hayes vs. Sportivo Luqueño

Libre: Libertad de Barcequillo.

En el arranque de la etapa ganaron Sportivo Luqueño y San Antonio, y el sábado Unión Paraguaya y Presidente Hayes.

Síntesis de los partidos de la segunda fecha del sábado

Grupo B:

Unión Paraguaya 5 - 4 de Agosto 2

Estadio: Mundialista “Los Pynandi”. Primer árbitro: Jorge Martínez. Segundo árbitro: Luis Trinidad. Tercer árbitro: Gustavo Cáceres. Cronometrista: Eleno Melgarejo. Delegada: Andrea Ramírez.

Alineaciones:

Unión Paraguaya (5): Dariel Duarte; Isidro Ovelar, Jeremías Pérez, Rodney Fernández y Maicol Giménez. Alternantes: Marcelo González, Dhiago Barrientos y Diego Velázquez. DT: Isidro Mendoza.

4 de Agosto (2): Brahian Leiva; Borja Rolón, Jonathan Duarte, Gustavo Denis y Fabrizio Caballero. Alternantes: Diego Cabañas, Félix Hermosilla, Josias Meza, Ignacio Palma y Jonathan Hermosilla. DT: Gilberto Hermosilla.

Goles: Unión Paraguaya: Segundo período: Maicol Giménez y Rodney Fernández. Tercer período: Maicol Giménez (3); 4 de Agosto: Segundo período: Gustavo Denis. Tercer período: Borja Rolón.

Amonestado: 4 de Agosto: Brahian Leiva (3T).

Grupo A:

Libertad de Barcequillo 4 - Presidente Hayes 6

Estadio: Mundialista “Los Pynandi”. Primer árbitro: Diego Santander. Segunda árbitra: María Cáceres. Tercer árbitro: Vicente González. Cronometrista: Maikol Afara. Delegada: Giselle Gamarra.

Alineaciones:

Libertad de Barcequillo 4: César Godoy; Juan García, Mauricio Bogado, Rodolfo Sánchez y Carlos Salinas. Alternantes: Carlos Moreira, Jonathan López y Genaro Giménez. DT: Gerardo Giménez.

Presidente Hayes 6: Fabricio Salinas; Jhovanny Benítez, Édgar Barreto, Luis Galeano y Enzo Arzamendia. Alternantes: Guliano Giacomuzzi, Enzo Cáceres y Luis Cáceres. DT: Carlos Rojas.

Goles: Libertad de Barcequillo: Primer periodo: Mauricio Bogado, Segundo periodo: Carlos Salinas, Carlos Moreira, Rodolfo Sánchez. Presidente Hayes: Primer periodo: Luis Galeano (2). Segundo Periodo: Édgar Barreto, Luis Galeano y Jhovanny Benítez. Tercer periodo: Jhovanny Benítez.

Amonestados: Libertad de Barcequillo: Jonathan López (3T) y Rodolfo Sánchez (3T). Presidente Hayes: Édgar Barreto (2T).