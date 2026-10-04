Este lunes se cierra la Primera Etapa de la Superliga APF Fútbol Playa

La Superliga de fútbol playa está en plena disputa y este lunes se cerrará la primera etapa, con dos juegos, que se disputarán en el estadio Los Pynandi del Parque Olímpico.
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Los participantes de esta edición son: Sportivo Luqueño, Libertad de Barcequillo, Presidente Hayes (Grupo A), San Antonio, Unión Paraguaya y 4 de Agosto (Grupo B).
El viernes se inició la disputa del certamen, el sábado se jugó la segunda fecha y culminará la etapa este lunes, con estos juegos:
Serie B
19:00 - 4 de Agosto vs. San Antonio
Libre: Unión Paraguaya.
Serie A
20:15 – Presidente Hayes vs. Sportivo Luqueño
Libre: Libertad de Barcequillo.
En el arranque de la etapa ganaron Sportivo Luqueño y San Antonio, y el sábado Unión Paraguaya y Presidente Hayes.
Síntesis de los partidos de la segunda fecha del sábado
Grupo B:
Unión Paraguaya 5 - 4 de Agosto 2
Estadio: Mundialista “Los Pynandi”. Primer árbitro: Jorge Martínez. Segundo árbitro: Luis Trinidad. Tercer árbitro: Gustavo Cáceres. Cronometrista: Eleno Melgarejo. Delegada: Andrea Ramírez.
Alineaciones:
Unión Paraguaya (5): Dariel Duarte; Isidro Ovelar, Jeremías Pérez, Rodney Fernández y Maicol Giménez. Alternantes: Marcelo González, Dhiago Barrientos y Diego Velázquez. DT: Isidro Mendoza.
4 de Agosto (2): Brahian Leiva; Borja Rolón, Jonathan Duarte, Gustavo Denis y Fabrizio Caballero. Alternantes: Diego Cabañas, Félix Hermosilla, Josias Meza, Ignacio Palma y Jonathan Hermosilla. DT: Gilberto Hermosilla.
Goles: Unión Paraguaya: Segundo período: Maicol Giménez y Rodney Fernández. Tercer período: Maicol Giménez (3); 4 de Agosto: Segundo período: Gustavo Denis. Tercer período: Borja Rolón.
Amonestado: 4 de Agosto: Brahian Leiva (3T).
Grupo A:
Libertad de Barcequillo 4 - Presidente Hayes 6
Estadio: Mundialista “Los Pynandi”. Primer árbitro: Diego Santander. Segunda árbitra: María Cáceres. Tercer árbitro: Vicente González. Cronometrista: Maikol Afara. Delegada: Giselle Gamarra.
Alineaciones:
Libertad de Barcequillo 4: César Godoy; Juan García, Mauricio Bogado, Rodolfo Sánchez y Carlos Salinas. Alternantes: Carlos Moreira, Jonathan López y Genaro Giménez. DT: Gerardo Giménez.
Presidente Hayes 6: Fabricio Salinas; Jhovanny Benítez, Édgar Barreto, Luis Galeano y Enzo Arzamendia. Alternantes: Guliano Giacomuzzi, Enzo Cáceres y Luis Cáceres. DT: Carlos Rojas.
Goles: Libertad de Barcequillo: Primer periodo: Mauricio Bogado, Segundo periodo: Carlos Salinas, Carlos Moreira, Rodolfo Sánchez. Presidente Hayes: Primer periodo: Luis Galeano (2). Segundo Periodo: Édgar Barreto, Luis Galeano y Jhovanny Benítez. Tercer periodo: Jhovanny Benítez.
Amonestados: Libertad de Barcequillo: Jonathan López (3T) y Rodolfo Sánchez (3T). Presidente Hayes: Édgar Barreto (2T).