Este lunes se cierra la Primera Etapa de la Superliga APF Fútbol Playa

La Superliga de fútbol playa está en plena disputa y este lunes se cerrará la primera etapa, con dos juegos, que se disputarán en el estadio Los Pynandi del Parque Olímpico.

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Los participantes de esta edición son: Sportivo Luqueño, Libertad de Barcequillo, Presidente Hayes (Grupo A), San Antonio, Unión Paraguaya y 4 de Agosto (Grupo B).

El viernes se inició la disputa del certamen, el sábado se jugó la segunda fecha y culminará la etapa este lunes, con estos juegos:

Serie B

19:00 - 4 de Agosto vs. San Antonio

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Libre: Unión Paraguaya.

Serie A

20:15 – Presidente Hayes vs. Sportivo Luqueño

Libre: Libertad de Barcequillo.

En el arranque de la etapa ganaron Sportivo Luqueño y San Antonio, y el sábado Unión Paraguaya y Presidente Hayes.

Síntesis de los partidos de la segunda fecha del sábado

Grupo B:

Unión Paraguaya 5 - 4 de Agosto 2

Estadio: Mundialista “Los Pynandi”. Primer árbitro: Jorge Martínez. Segundo árbitro: Luis Trinidad. Tercer árbitro: Gustavo Cáceres. Cronometrista: Eleno Melgarejo. Delegada: Andrea Ramírez.

Alineaciones :

Unión Paraguaya (5): Dariel Duarte; Isidro Ovelar, Jeremías Pérez, Rodney Fernández y Maicol Giménez. Alternantes: Marcelo González, Dhiago Barrientos y Diego Velázquez. DT: Isidro Mendoza.

4 de Agosto (2): Brahian Leiva; Borja Rolón, Jonathan Duarte, Gustavo Denis y Fabrizio Caballero. Alternantes: Diego Cabañas, Félix Hermosilla, Josias Meza, Ignacio Palma y Jonathan Hermosilla. DT: Gilberto Hermosilla.

Goles: Unión Paraguaya : Segundo período: Maicol Giménez y Rodney Fernández. Tercer período: Maicol Giménez (3); 4 de Agosto : Segundo período: Gustavo Denis. Tercer período: Borja Rolón.

Amonestado: 4 de Agosto : Brahian Leiva (3T).

Grupo A:

Libertad de Barcequillo 4 - Presidente Hayes 6

Estadio: Mundialista “Los Pynandi”. Primer árbitro: Diego Santander. Segunda árbitra: María Cáceres. Tercer árbitro: Vicente González. Cronometrista: Maikol Afara. Delegada: Giselle Gamarra.

Alineaciones :

Libertad de Barcequillo 4: César Godoy; Juan García, Mauricio Bogado, Rodolfo Sánchez y Carlos Salinas. Alternantes: Carlos Moreira, Jonathan López y Genaro Giménez. DT: Gerardo Giménez.

Presidente Hayes 6: Fabricio Salinas; Jhovanny Benítez, Édgar Barreto, Luis Galeano y Enzo Arzamendia. Alternantes: Guliano Giacomuzzi, Enzo Cáceres y Luis Cáceres. DT: Carlos Rojas.

Goles: Libertad de Barcequillo : Primer periodo: Mauricio Bogado, Segundo periodo: Carlos Salinas, Carlos Moreira, Rodolfo Sánchez. Presidente Hayes : Primer periodo: Luis Galeano (2). Segundo Periodo: Édgar Barreto, Luis Galeano y Jhovanny Benítez. Tercer periodo: Jhovanny Benítez.