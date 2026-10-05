Triatlón: Gaëtan Fetaud hace historia y conquista el 51.50 Coquimbo

Fetaud completó los 51,5 kilómetros de recorrido en 2 horas, 4 minutos y 41 segundos, imponiéndose con autoridad en una prueba que combinó 1,5 kilómetros de natación, 40 de ciclismo y 10 de carrera a pie.

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El triatleta paraguayo dominó la competencia y terminó con una diferencia importante sobre los representantes locales. El chileno Manuel Díaz González fue segundo, con un tiempo de 2:14:41, mientras que Tomás Rivera completó el podio en 2:18:15.

La victoria de Fetaud tuvo además el valor de producirse en un circuito que presentó condiciones exigentes. El paraguayo describió la prueba como “difícil y desafiante”, especialmente por las condiciones del tramo de natación, con aguas frías y oleaje importante, además del viento en contra y las pendientes que debió afrontar sobre la bicicleta.

Lejos de convertirse en un obstáculo insuperable, esas dificultades terminaron marcando diferencias. Fetaud sostuvo su ritmo y consiguió abrir una brecha que le permitió llegar a la definición con margen suficiente para celebrar el título inaugural.

Tras cruzar la meta, el paraguayo también destacó el respaldo del público que acompañó la competencia a lo largo de la costanera. El aliento de los espectadores, según explicó, representó un estímulo adicional durante una prueba de alta exigencia.

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Un estreno multitudinario

La primera edición del 5150 Coquimbo reunió a más de 2.000 deportistas provenientes de diferentes regiones de Chile y otros países, convirtiéndose en uno de los grandes acontecimientos deportivos de la zona y aportando además al movimiento turístico de la Región de Coquimbo.

La competencia femenina también tuvo una vencedora sudamericana. La chilena Macarena Catalán se quedó con el primer lugar general con un registro de 2:43:30, en una jornada particularmente especial para la atleta, ya que celebró su cumpleaños con la conquista del título.

Para Fetaud, en cambio, la jornada quedó marcada por un doble significado: ganó la primera edición de una competencia internacional de la marca Ironman en Coquimbo y se convirtió en el primer campeón masculino del 5150 en territorio chileno.

El triunfo vuelve a colocar al triatleta paraguayo en el primer plano de una disciplina que exige resistencia, estrategia y capacidad para adaptarse a condiciones cambiantes. Esta vez, Fetaud respondió en las tres especialidades y abrió con un triunfo la historia del nuevo desafío de Coquimbo.