Argentina aspira a organizar el Mundial de Rugby 2035 con Uruguay, Chile y Brasil

Argentina, de ser aprobadas ambas candidaturas, competiría con España, cuya Federación informó también este martes de que había entregado el cuestionario pertinente en el plazo dado por la federación internacional.

World Rugby decidirá la sede de la Copa del Mundo 2035 en noviembre de 2027.

En su página, la UAR publicó que ha quedado establecido que los cuatro países, que suman 283 millones de habitantes, albergarían encuentros del Mundial 2035.

Los estadios presentados son el Monumental y el José Amalfitani, en Buenos Aires: el estadio Único Diego Armando Maradona, en La Plata; el Mario Alberto Kempes, en Córdoba; el estadio Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero; el Padre Martearena, en Salta; el Malvinas Argentina, de Mendoza; y el Gigante de Arroyito, de Rosario.

En Brasil son el Estadio Maracaná, de Río de Janeiro; el Nacional, en Santiago de Chile; y el Centenario, en Montevideo, según la misma fuente.

Félix Páez Molina, presidente de la Unión Argentina de Rugby, dijo, en declaraciones recogidas por la página federativa, que la presentación de esta candidatura “representa un paso muy importante para el rugby argentino y para toda la región".

"Tenemos la oportunidad de mostrarle al mundo nuestra pasión por este deporte, nuestra capacidad para organizar grandes eventos y todo lo que nuestros países pueden ofrecer. Es un desafío que asumimos con la profunda convicción de que nuestra región se merece una oportunidad de esta magnitud", señaló Páez.

"Es un proyecto que nos entusiasma y que estamos construyendo junto a las uniones de la región y Sudamérica Rugby, con la aspiración de que, por primera vez, una Copa Mundial de Rugby pueda disputarse en esta parte del mundo”, agregó.

Por su parte, Marcello Calandra, presidente de Sudamérica Rugby, explicó que esta presentación demuestra "cómo está unida" la región, "trabajando juntos, persiguiendo objetivos comunes".

"Estamos seguros de que hemos hecho todo lo necesario para convencer a World Rugby y a Rugby World Cup de todo lo positivo que ofrecemos para ser sede", apostilló.

"Contamos con el apoyo de nuestros gobiernos nacionales, estatales y las comunidades de rugby de los cuatro países que han empujado con enorme pasión. Recibir un Mundial en nuestra región es una deuda pendiente y confiamos en ser un candidato ideal”, argumentó Calandra.