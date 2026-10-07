Pastor y Mahdzan, los reyes del Street Luge en ASU26

El Cerro Lambaré volvió a convertirse en una pista mundial. Esta vez, el turno fue para el Street Luge, disciplina de descenso extremo en la que la francesa Loreline Pastor y el malasio Abdil Mahdzan terminaron imponiéndose en las finales de los World Skate Games ASU26.

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Pastor fue la vencedora en la competencia femenina y encabezó un podio que tuvo presencia estadounidense. Sam Marsteller se quedó con la medalla de plata, mientras que Sabrina Riffenburgh completó el tercer lugar y se llevó el bronce.

En la definición masculina, Mahdzan llevó a Malasia hasta lo más alto del podio. El español Mikel Echegaray Diez terminó segundo y obtuvo la medalla de plata, mientras que el estadounidense Andy Lally completó el podio con el bronce.

La competencia se desarrolló bajo un sistema de eliminación directa, con mangas de hasta cuatro competidores. En una modalidad en la que la velocidad y el dominio del trazado resultan determinantes, cada descenso representó también una lucha por sobrevivir a una pista en la que cualquier error podía dejar al competidor fuera de carrera.

El escenario elegido fue nuevamente el Cerro Lambaré, uno de los puntos naturales utilizados por la organización de ASU26 para albergar las pruebas de descenso. El lugar reunió a especialistas de distintos países y convirtió las calles y pendientes del cerro en un circuito de nivel mundial.

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Los títulos de Pastor y Mahdzan ampliaron además la diversidad de campeones de una jornada que también tuvo definiciones en Downhill Skate e Inline Downhill. Francia y Malasia sumaron así nuevas coronas mundiales en Asunción, en una competencia que puso al país como punto de encuentro para algunas de las modalidades más extremas del skate internacional.