Ayo, el león que simboliza la alegría de Dakar 2026

Dakar 2026 ya tiene una figura que busca conquistar al público antes del inicio de la gran cita deportiva. Se trata de Ayo, un joven león que será la imagen de los IV Juegos Olímpicos de la Juventud de Verano, previstos del 31 de octubre al 13 de noviembre en Senegal.

Con una apariencia colorida y una personalidad asociada a la alegría, el coraje y el dinamismo, Ayo pretende representar a una juventud africana que busca hacerse visible ante el mundo. Su presencia va más allá de una función promocional: la mascota se convierte en un símbolo de la identidad cultural del país anfitrión y del protagonismo que Senegal aspira a tener en la historia olímpica.

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El nombre Ayo significa «alegría» en yoruba, lengua de África occidental. La elección busca transmitir un mensaje de optimismo, hospitalidad y celebración, valores que acompañarán una edición histórica, ya que será la primera vez que un evento deportivo olímpico de esta magnitud se celebre en territorio africano.

Otro de los elementos distintivos de la mascota es el tingandé, un sombrero tradicional asociado al pueblo fulani. Este accesorio incorpora referencias a la cultura local y aporta una dimensión simbólica vinculada con la dignidad, la sabiduría y las tradiciones de las comunidades africanas.

La creatividad juvenil detrás de la mascota

La historia de Ayo también refleja el propósito de involucrar a las nuevas generaciones en la construcción de los Juegos. Su diseño surgió de un concurso nacional escolar en Senegal, en el que participaron más de 500 estudiantes.

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La propuesta original estuvo a cargo de Ndeye Mariama Diop, quien tenía 16 años cuando creó el diseño, mientras que Khady Kristall Coumbassa, de 18 años, propuso el nombre que finalmente fue elegido.

El protagonismo de ambas jóvenes añade un significado especial a la mascota. No se trata solamente de una figura concebida para identificar una competencia internacional, sino de una creación surgida del talento de estudiantes del país anfitrión.

En una cita que reunirá a miles de deportistas de entre 14 y 18 años, esa participación conecta el mensaje olímpico con sus principales destinatarios: los jóvenes. Ayo representa así la posibilidad de que la creatividad, la cultura y el deporte compartan un mismo escenario.

Dakar 2026 tendrá el desafío de convertir su carácter histórico en un legado que trascienda las ceremonias y las medallas. En ese camino, Ayo será uno de los rostros más reconocibles de los Juegos, con una misión que combina identidad, alegría y representación cultural.