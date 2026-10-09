Pynandi caen contra España en tiempo extra, en el arranque del Mundialito

La selección albirroja no pudo contra España, en su debut en el Mundialito Beach Soccer Andalucía El Puerto de Santa María 2026, cayendo por la mínima diferencia, 4 goles contra 3 contra La Roja, en tiempo adicionado, luego de paridad 3-3 en tiempo normal.

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El Mundialito se disputa entre cuatro seleccionados, con la participación de los campeones del orbe Brasil y Portugal.

En cuanto al partido de este viernes, tras el gol “rojo” de José Oliver (3′09″), los Pynandi igualaron 1-1 en la primer tiempo, con tanto de Milciades Medina (10′39″).

En el segundo período, volvió a adelantarse La Furia, por medio de Samuel Ardil (6’45″), y Néstor Medina puso el 2-2 a los 10’32″.

En el tercer establecieron llegó la ventaja guaraní por primera vez en el partido, de nuevo por medio de Milciades Medina (8′00″), que no duró mucho para que los europeos empataran 3-3 con la conversión de Joselito Sánchez (9’14″), culminando el tiempo normal del cotejo.

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En tiempo extra, Samuel Ardil asestó la estocada final al “toro” paraguayo, a los 2′24″.

Este sábado, a las 10:30 de nuestro país, los Pynandi tendrán como rival a Brasil, que ayer cayó derrotada 7-5 contra Portugal.

Posteriormente se jugará el clásico europeo España vs. Portugal.

El Mundialito también se disputa en la rama femenina, y este viernes, con goleada de las campeonas de Europa, España contra Ucrania, por 6-1.

Antes, Brasil e Italia igualaron 4-4 y fueron a penales, donde las sudamericanas ganaron 4-1.

España chocará contra Italia este sábado, mientras las brasileñas enfrentarán a Ucrania.

Síntesis del partido:

Mundialito de Beach Soccer Andalucía El Puerto de Santa María 2026 – Fecha 1

Paraguay 3 - España 4

Estadio: Real Plaza de Toros, el Puerto de Santa María (España). Árbitra principal: Susanna Fiammetta (Italia). Segundo árbitro: Filipe Sergio (Portugal). Tercer árbitro: Ostrowsky Lykasz (Polonia). Cronometrador: Francesco Moreno (Italia).

Alineaciones:

Paraguay 3: Yoao Rolón; Milciades Medina, Sixto Cantero, Fernando Cáceres y Valentín Benítez. Alternaron: Carlos Ovelar, Jhovanny Benítez, Nicolás Bareiro, Matías Luraschi, Néstor Medina y Alan Rodas. DT: Joaquín Molas.

España 4: Pablo López; David Ardil, José Oliver, Brian Hernández y Samuel Chiky Ardil. Alternaron: Juanmi, Miguel Gatica, Ramy, Kuman, Cassano, José Joselito Sánchez y Francisco Camacho. DT: Christian Méndez.

Goles: 1P 3’09″ José Oliver (E), 10’39” Milciades Medina (P);

2P 6’45″ Samuel Chiky Ardil, 10’32″ Néstor Medina (P);

3P 8’00″ Milciades Medina (P); 9’14″ José Joselito Sánchez (E);

TE 2′24″ Samuel Chiky Ardil (E).

Amonestados: 2P 6’47″ DT Joaquín Molas (P); 4’54″ Cassano (E), 2’47″ DT Christian Méndez (E) y 1’34″ Samuel Chiky Ardil (E).