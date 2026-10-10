El agotado Djokovic cae eliminado en su debut en el Masters 1000 de Shanghái

El gigante polaco Hubert Hurkacz, campeón de este torneo en 2023 y cuyas últimas temporadas han estado marcadas por las lesiones, se impuso al ganador de 24 títulos del Grand Slam. Novak Djokovic, por un claro 6-4 y 6-3, en apenas hora y media de partido.

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Esta derrota supone un duro revés en las opciones de Djokovic para disputar del 15 al 22 de noviembre el Masters, el torneo que reunirá en Turín a los ocho mejores tenistas del año y que el serbio ya ha ganado en siete ocasiones.

Actualmente ocupa el noveno puesto en la “Race”, la clasificación que sólo tiene en cuenta los resultados de 2026 y que determina los jugadores que disputan el Masters.

Tras el anuncio del #1 Jannik Sinner de que ya no competirá en 2026, debido a una lesión de rodilla, esa novena plaza de la “Race” es sinónimo de clasificación para el Masters, pero hay once jugadores en posición de adelantar a Djokovic según los resultados en Shanghái.

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“Me gustaría jugarlo, pero sólo planeo jugar en París (Masters 1000) por lo que ya veremos” , dijo Djokovic al hablar del calendario.

Este viernes, como ya le ocurrió en sus primeros partidos en Pekín, el serbio de 39 años pareció tener dificultades físicas.

Djokovic ha perdido la costumbre de encadenar torneos desde comienzos de la temporada 2025, cuando empezó a ser más selectivo con su calendario para darse las mejores opciones de conquistar un 25º título de Grand Slam, que sería un récord.

Combativo en el primer set, el exnúmero 1 mundial dejó escapar los últimos juegos del partido, después de haber cedido su servicio con 6-4 y 2-1 para Hurkacz.

“Es suficiente con perder tu servicio una vez en cada set para perder el partido y eso fue lo que pasó”, declaró Djokovic, que añadió que “es muy duro” enfrentarse en una primera ronda ante un jugador como Hurkacz. Pese a la derrota, el serbio no se mostró muy negativo: “Tuve una gran semana en Pekín y ahora espero poder descansar un poco y prepararme para la temporada bajo techo”.

Zverev, con otro paso hacia la cima

En su conquista del #1 mundial, el alemán Alexander Zverev debutó con más problemas de los previstos ante el local Wu Yibing, invitado por la organización, al que derrotó por 6-4 y 7-6 (7/4) . “Ha jugado un tenis fantástico. Le pega muy fuerte a la pelota, así que el juego no depende mucho de ti, salvo con el saque. Serví bien, pero todo lo demás estaba en sus manos” , admitió Zverev, que en tercera ronda se medirá al francés Quentin Halys.

El argentino Francisco Cerúndolo (#20) y el español Alejandro Davidovich (#26) también avanzaron a tercera ronda, así como varios Top 10 como los estadounidenses Ben Shelton y Frances Tiafoe y el australiano Alex de Miñaur. Precisamente, Tiafoe será el rival de Davidovich en la siguiente ronda.