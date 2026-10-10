Queens y Félix Pérez vuelven a ganar en la Liga Femenina de baloncesto

Ocho equipos disputan el Torneo Clausura de la Liga Nacional de Básquetbol, con triunfos de las campeonas vigentes de Olimpia Queens, Félix Pérez Cardozo, International Womens BC y Ciudad Nueva.

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En el Grupo A se encuentran Olimpia, Félix Pérez, San José y Sol de América;

En el Grupo B: International Womens BC, Campoalto Ladies, Deportivo Gorillas y Ciudad Nueva.

Las Queens derrotaron a las guapas sanjosianas por el score de 65-51, con parciales de 15-13, 18-10, 15-12 y 17-16, en el Complejo SUMA Conmebol.

Félix Pérez no tuvo mayores problemas para doblegar a Sol de América, por 59-42, con estos parciales: 16-14, 11-7, 20-9 y 12-12.

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International Womens BC consiguió el triunfo sobre Deportivo Gorillas, por el marcador de 65-52, en el cotejo que tuvo lugar en el polideportivo del Comando Logístico, con estos parciales: 14-8, 13-19, 27-17 y 11-8, en el Comando Logístico.

Ciudad Nueva se impuso con categoría por 60-41 a Campoalto Ladies, en el partido disputado en el Luis Fernández. Los parciales fueron de 19-13, 14-7, 13-15 y 14-6, en el polideportivo Luis Fernández.

Tercera fecha del Clausura Femenino

Hay nueva fecha, la tercera, este viernes, con los siguientes partidos:

20:00 Comando Logístico: Deportivo Gorillas vs. Campoalto Ladies;

20:30 Luis Óscar Giagni: Sol de América vs. San José;

20:30 Efigenio González: Félix Pérez vs. Olimpia Queens;

21:45 Comando Logístico: International Womens BC vs. Ciudad Nueva.

El sábado se regularizará el partido de la fecha 1, entre Deportivo Gorillas y Ciudad Nueva, en el Luis Fernández, desde las 20:00.