Polideportivo
10 de octubre de 2026 a la - 22:07

Queens y Félix Pérez vuelven a ganar en la Liga Femenina de baloncesto

Olimpia Queens se impuso a San José, y por el momento está sólido con dos victorias en el Clausura de la Liga Femenina de baloncesto.
Olimpia Queens se impuso a San José, y por el momento está sólido con dos victorias en el Clausura de la Liga Femenina de baloncesto.

Olimpia Queens, las campeonas vigentes, y Félix Pérez Cardozo consiguieron sendos triunfos este viernes, en la fecha 2 del torneo Clausura de la Liga Nacional de Básquetbol. Los otros ganadores de la ronda fueron International Womens BC y Atlético Ciudad Nueva.

Por Guillermo Caballero, ABC Color
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Ocho equipos disputan el Torneo Clausura de la Liga Nacional de Básquetbol, con triunfos de las campeonas vigentes de Olimpia Queens, Félix Pérez Cardozo, International Womens BC y Ciudad Nueva.

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En el Grupo A se encuentran Olimpia, Félix Pérez, San José y Sol de América;

En el Grupo B: International Womens BC, Campoalto Ladies, Deportivo Gorillas y Ciudad Nueva.

Las Queens derrotaron a las guapas sanjosianas por el score de 65-51, con parciales de 15-13, 18-10, 15-12 y 17-16, en el Complejo SUMA Conmebol.

Félix Pérez no tuvo mayores problemas para doblegar a Sol de América, por 59-42, con estos parciales: 16-14, 11-7, 20-9 y 12-12.

International Womens BC consiguió el triunfo sobre Deportivo Gorillas, por el marcador de 65-52, en el cotejo que tuvo lugar en el polideportivo del Comando Logístico, con estos parciales: 14-8, 13-19, 27-17 y 11-8, en el Comando Logístico.

Ciudad Nueva se impuso con categoría por 60-41 a Campoalto Ladies, en el partido disputado en el Luis Fernández. Los parciales fueron de 19-13, 14-7, 13-15 y 14-6, en el polideportivo Luis Fernández.

Tercera fecha del Clausura Femenino

Hay nueva fecha, la tercera, este viernes, con los siguientes partidos:

20:00 Comando Logístico: Deportivo Gorillas vs. Campoalto Ladies;

20:30 Luis Óscar Giagni: Sol de América vs. San José;

20:30 Efigenio González: Félix Pérez vs. Olimpia Queens;

21:45 Comando Logístico: International Womens BC vs. Ciudad Nueva.

El sábado se regularizará el partido de la fecha 1, entre Deportivo Gorillas y Ciudad Nueva, en el Luis Fernández, desde las 20:00.