Polideportivo
11 de octubre de 2026 a la - 12:52

Leones paraguayos rugen en Curitiba con tres medallas doradas en jiu-jitsu

Diego Fernando León Narvaja y sus hijos, Juan Pablo y Alejandro León Enciso, con sus respectivas medallas doradas alcanzadas en la competencia de jiu-jitsu en Curitiba, Brasil.
Diego Fernando León Narvaja y sus hijos, Juan Pablo y Alejandro León Enciso, con sus respectivas medallas doradas alcanzadas en la competencia de jiu-jitsu en Curitiba, Brasil.Gentileza

Los paraguayos Diego Fernando León Narvaja y sus hijos, Juan Pablo y Alejandro León Enciso, se colgaron la medalla de oro en el Curitiba Spring International Open de jiu-jitsu, en la capital del estado de Paraná.

Por ABC Color
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Cosecha dorada en familia en la competencia de arte marcial de origen japonés, jiu-jitsu, que significa “arte suave o flexible”, que requiere preparación física, destreza, fuerte y otras habilidades.

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Diego Fernando León Narvaja (45 años) obtuvo el primer puesto en la categoría Masters 3, peso pesado.

Diego Fernando León Narvaja, ganador de su categoría.
Diego Fernando León Narvaja, ganador de su categoría.

Juan Pablo León Enciso (11) se coronó en la categoría Infantil 3, leve.

Juan Pablo León Enciso, el mejor en su división.
Juan Pablo León Enciso, el mejor en su división.

Alejandro León Enciso (9) fue el mejor en categoría 3 Mirim, leve.

Alejandro León Enciso, con su presea dorada.
Alejandro León Enciso, con su presea dorada.

Mauricio Céspedes (25), en cinturón negro, tuvo una actuación excelente, logrando una medalla de plata y bronce entre 20 luchadores de peso completo, lo que marca el elevado nivel del jiu-jitsu paraguayo, que se encuentra en plena fase de crecimiento.

Mauricio Céspedes tuvo una destacada actuación en cinturón negro, peso completo.
Mauricio Céspedes tuvo una destacada actuación en cinturón negro, peso completo.

La representación albirroja estuvo integrado igualmente por Davi Uri, el profesor Luis Enrique, Natalia Battilana, José Recalde, Bruno Velázquez, Joao Díaz y la profesora Sthepanie Bragayrac.

El evento, correspondiente a una eslabón de la cadena de la Federación Internacional de Brazilian Jiu-Jitsu se desarrolló entre el sábado 10 y el domingo 11 en el Ginásio do Tarumã de Curitiba.