Leones paraguayos rugen en Curitiba con tres medallas doradas en jiu-jitsu

Cosecha dorada en familia en la competencia de arte marcial de origen japonés, jiu-jitsu, que significa “arte suave o flexible”, que requiere preparación física, destreza, fuerte y otras habilidades.

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Diego Fernando León Narvaja (45 años) obtuvo el primer puesto en la categoría Masters 3, peso pesado.

Juan Pablo León Enciso (11) se coronó en la categoría Infantil 3, leve.

Alejandro León Enciso (9) fue el mejor en categoría 3 Mirim, leve.

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Mauricio Céspedes (25), en cinturón negro, tuvo una actuación excelente, logrando una medalla de plata y bronce entre 20 luchadores de peso completo, lo que marca el elevado nivel del jiu-jitsu paraguayo, que se encuentra en plena fase de crecimiento.

La representación albirroja estuvo integrado igualmente por Davi Uri, el profesor Luis Enrique, Natalia Battilana, José Recalde, Bruno Velázquez, Joao Díaz y la profesora Sthepanie Bragayrac.

El evento, correspondiente a una eslabón de la cadena de la Federación Internacional de Brazilian Jiu-Jitsu se desarrolló entre el sábado 10 y el domingo 11 en el Ginásio do Tarumã de Curitiba.