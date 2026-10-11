Marko Kaethler vuelve a batir su récord nacional U18 de jabalina

Marko Kaethler Martínez volvió a elevar el listón del atletismo paraguayo. Con un lanzamiento de 69,10 metros, el joven estableció un nuevo récord nacional U18 en jabalina y mejoró su propia marca anterior, de 65,95 metros durante el Torneo Abierto 17 en la pista de la Secretaría Nacional de Deportes.

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El registro lo ubicó en el primer puesto de la prueba, por delante de Enzo Joel Sisa Cabrera, quien alcanzó 54,08 metros, y Ezequiel López Coronel, con 53,50 metros.

Con esta nueva marca, Kaethler ratifica su progresión en una de las pruebas de lanzamiento del atletismo y vuelve a dejar su nombre en lo más alto de los registros nacionales de la categoría.

Kaethler, en los JJ.OO de la juventud

Marko Kaethler será uno de nuestros representantes en los Juegos Olímpicos de la Juventud que tendrá lugar en Dakar, Senegal, del 31 de octubre al 13 de noviembre, en su cuarta edición y por primera vez en el continente africano.

El lanzador de jabalina que viene batiendo récords es el único representante del atletismo para la cita olímpica.