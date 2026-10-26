Agua Marina Espínola impone su dominio en el Nacional de Ciclismo

La ciclista olímpica paraguaya Agua Marina Espínola fue la gran protagonista del Campeonato Nacional de Ciclismo en Ruta y Contrarreloj 2026, al conquistar ambas modalidades durante el fin de semana en la Costanera Sur y el Cerro Lambaré.

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En la categoría élite masculina, Francisco Daniel Riveros volvió a ratificar su supremacía en la lucha contra el reloj, con su séptimo título nacional consecutivo.

La competencia reunió a más de 140 ciclistas de distintas categorías, en jornadas marcadas por el esfuerzo y las exigencias climáticas, con sol, llovizna y fuertes vientos que pusieron a prueba a los participantes.

Espínola, representante del Team Abadie Magnan, marcó diferencias desde la contrarreloj femenina élite, en la que completó los 23,2 kilómetros en 33 minutos y 25 segundos. Superó por 1 minuto y 3 segundos a Susana Guillén, mientras que Paulina Tabita Montanaro ocupó el tercer lugar, a 2 minutos y 22 segundos de la ganadora.

La olímpica trasladó su superioridad a la prueba de ruta, en la que volvió a subir a lo más alto del podio tras completar los 59 kilómetros en 1 hora, 41 minutos y 17 segundos. Angela Paola Fajardo terminó segunda, a 4 minutos y 26 segundos, y Susana Guillén cerró el podio, a 4 minutos y 28 segundos.

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Riveros, siete años de hegemonía

En la contrarreloj masculina élite, Francisco Daniel Riveros volvió a demostrar su dominio en la especialidad. El ciclista completó los 34,4 kilómetros en 45 minutos y 19 segundos, resultado que le permitió alcanzar su séptimo campeonato nacional consecutivo en esta modalidad.

Riveros aventajó por 2 minutos y 18 segundos a Pedro Coronel, del Club K6 Naranjal de Ciclismo, mientras que Rogelio Melgarejo, del Team Alto Paraná MaxGo, terminó tercero, a 2 minutos y 53 segundos.

Sin embargo, en la prueba de ruta masculina, disputada sobre 106 kilómetros, Riveros finalizó tercero con un tiempo de 2 horas, 48 minutos y 8 segundos. La victoria correspondió a Carlos Sebastián Acuña Sánchez, del Paraguay Cycles Club, quien completó el recorrido en 2 horas, 46 minutos y 46 segundos. Bruno Zachar ocupó el segundo lugar, a 1 minuto y 14 segundos del vencedor.

Los campeones Sub 23

En la contrarreloj femenina Sub 23, Samira López González, del Club GUSBIKE, se adjudicó el primer puesto con un tiempo de 21 minutos y 43 segundos. Camila Delmás fue segunda, a 1 minuto y 3 segundos, y Alejandra Jeruti Insfrán completó el podio.

En la rama masculina Sub 23, Carlos Vidal Domínguez Silva, del Paraguay Cycles Club, se quedó con el triunfo al registrar 46 minutos y 4 segundos en los 34,4 kilómetros. Su compañero de equipo Abraham Carballo terminó segundo, a 2 minutos y 24 segundos, mientras que David Pardo, del LBB Triathlon, ocupó la tercera posición.

El Nacional 2026 cerró así un fin de semana de exigencia sobre el asfalto, con Espínola como la gran dominadora femenina y Riveros prolongando una racha de títulos que lo consolida entre los principales referentes de la contrarreloj paraguaya.