Polideportivo
26 de octubre de 2026 - 09:05

Jannik Sinner rompe su silencio en redes para felicitar a Antonelli

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El tenista italiano Jannik Sinner, de baja por lesión hasta la próxima temporada, rompió su silencio en redes sociales, veinte días después de anunciar que se mantendría fuera de las pistas hasta 2027, para felicitar a su compatriota Andrea Kimi Antonelli por su triunfo en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1.

Por ABC Color
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“Felicidades por otra victoria, Kimi. ¡Fortísimo!”, escribió Jannik Sinner, actual #1 del mundo, en su cuenta de Instagram.

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Sinner, que no publicaba nada desde el 6 de octubre, cuando anunció en un video que no regresará a las pistas hasta la próxima temporada por los problemas en su rodilla derecha, volvió a la actividad con una muestra de cariño hacia Andrea Kimi Antonelli, con quien mantiene una amistad y una relación de admiración mutua.

El piloto, de 20 años, firmó este domingo su noveno triunfo del año al ganar en el COTA por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), cuádruple campeón mundial, que concluyeron segundo y tercero, respectivamente.

Antonelli lidera el Mundial de Fórmula 1 con 365 puntos, 123 más que George Russell y con 124 sobre Lewis Hamilton; y será campeón el próximo domingo siempre y cuando acabe entre los nueve primeros; o más atrás si ninguno de sus dos rivales directos gana en México.

El tenista, por su parte, atraviesa ahora otra realidad deportiva distinta a la de Antonelli y no disputa un partido oficial desde que conquistó Wimbledon por segundo año consecutivo el pasado 12 de julio. El italiano perderá el #1 del ránking debido a su ausencia, que dejará vía libre a Alexander Zverev y a Carlos Alcaraz para superarlo.