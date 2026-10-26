Jannik Sinner rompe su silencio en redes para felicitar a Antonelli

“Felicidades por otra victoria, Kimi. ¡Fortísimo!”, escribió Jannik Sinner, actual #1 del mundo, en su cuenta de Instagram.

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Sinner, que no publicaba nada desde el 6 de octubre, cuando anunció en un video que no regresará a las pistas hasta la próxima temporada por los problemas en su rodilla derecha, volvió a la actividad con una muestra de cariño hacia Andrea Kimi Antonelli, con quien mantiene una amistad y una relación de admiración mutua.

El piloto, de 20 años, firmó este domingo su noveno triunfo del año al ganar en el COTA por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), cuádruple campeón mundial, que concluyeron segundo y tercero, respectivamente.

Antonelli lidera el Mundial de Fórmula 1 con 365 puntos, 123 más que George Russell y con 124 sobre Lewis Hamilton; y será campeón el próximo domingo siempre y cuando acabe entre los nueve primeros; o más atrás si ninguno de sus dos rivales directos gana en México.

El tenista, por su parte, atraviesa ahora otra realidad deportiva distinta a la de Antonelli y no disputa un partido oficial desde que conquistó Wimbledon por segundo año consecutivo el pasado 12 de julio. El italiano perderá el #1 del ránking debido a su ausencia, que dejará vía libre a Alexander Zverev y a Carlos Alcaraz para superarlo.