Paraguay enfrenta a Marruecos en futsal y Cristhiane Añasco vuelve a la piscina

La presencia paraguaya continúa este miércoles en la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, con una jornada que tendrá actividad en natación y futsal, dos disciplinas en las que el Team Paraguay buscará seguir avanzando en la competencia.

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La primera en entrar en acción será Cristhiane Añasco, quien desde las 07:57 (hora paraguaya) disputará los 50 metros estilo mariposa. La nadadora nacional competirá en el Heat 2 y buscará un lugar entre las mejores para acceder a la final A, programada para las 12:00, con las clasificadas de las distintas series.

Posteriormente, desde las 09:00, la selección paraguaya de futsal afrontará su segunda presentación en el Grupo B, esta vez frente a Marruecos.

La Albirroja tuvo un estreno contundente en el certamen, con una goleada de 9-2 sobre Islas Salomón, resultado que le permitió comenzar con confianza su camino en Dakar. Una nueva victoria ante los marroquíes le permitiría quedar muy cerca de asegurar su clasificación a las semifinales.

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El seguimiento de cada representante del Team Paraguay y los acontecimientos más importantes de la competencia continuarán hasta la ceremonia de clausura, prevista para el próximo 13 de noviembre.