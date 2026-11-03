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Polideportivo
03 de noviembre de 2026 - 17:16

Paraguay enfrenta a Marruecos en futsal y Cristhiane Añasco vuelve a la piscina

La selección paraguaya de futsal tendrá su segunda presentación este miércoles en los Juegos Olímpicos de Juventud Dakar 2026.
La selección paraguaya de futsal tendrá su segunda presentación este miércoles en los Juegos Olímpicos de Juventud Dakar 2026.

La agenda del Team Paraguay continúa este miércoles en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, con dos representantes en acción: Cristhiane Añasco competirá en los 50 metros mariposa y la selección paraguaya de futsal disputará su segundo partido frente a Marruecos.

Por David Rolón
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La presencia paraguaya continúa este miércoles en la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, con una jornada que tendrá actividad en natación y futsal, dos disciplinas en las que el Team Paraguay buscará seguir avanzando en la competencia.

Lea más: Dakar 2026: Benjamín Insfrán y Cristhiane Añasco, sin finales en natación

La primera en entrar en acción será Cristhiane Añasco, quien desde las 07:57 (hora paraguaya) disputará los 50 metros estilo mariposa. La nadadora nacional competirá en el Heat 2 y buscará un lugar entre las mejores para acceder a la final A, programada para las 12:00, con las clasificadas de las distintas series.

Posteriormente, desde las 09:00, la selección paraguaya de futsal afrontará su segunda presentación en el Grupo B, esta vez frente a Marruecos.

La Albirroja tuvo un estreno contundente en el certamen, con una goleada de 9-2 sobre Islas Salomón, resultado que le permitió comenzar con confianza su camino en Dakar. Una nueva victoria ante los marroquíes le permitiría quedar muy cerca de asegurar su clasificación a las semifinales.

ABC TV Paraguay, el canal oficial de Dakar 2026

Toda la emoción de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 se vive a través de ABC TV Paraguay, en su canal oficial de YouTube, con transmisiones exclusivas y una cobertura especial de la cita olímpica juvenil.

Lea más: ABC TV

El seguimiento de cada representante del Team Paraguay y los acontecimientos más importantes de la competencia continuarán hasta la ceremonia de clausura, prevista para el próximo 13 de noviembre.

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