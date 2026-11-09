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Polideportivo
09 de noviembre de 2026 - 14:38

Dakar 2026: Betania Medina se despide con un quinto puesto en taekwondo

La paraguaya Betania Medina Ortega compitió Complexe Iba Mar Diop CID Arena, en Dakar, Senegal.
La paraguaya Betania Medina Ortega compitió Complexe Iba Mar Diop CID Arena, en Dakar, Senegal.

La paraguaya Betania Medina cayó ante la australiana Mackenzie MacDonald por 2-0 y cerró su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud en la quinta posición de la categoría -49 kilogramos. La competencia se desarrolló en el Complexe Iba Mar Diop CID Arena, con transmisión en vivo de ABC TV Paraguay por YouTube.

Por David Rolón
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Betania Medina culminó su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con un quinto puesto en taekwondo femenino, categoría menos de 49 kilogramos.

Lea más: Dakar 2026: Paraguay se despide con derrota del futsal

La representante paraguaya no pudo avanzar en su compromiso frente a la australiana Mackenzie MacDonald, quien se impuso por 2-0, con parciales de 12-1 y 8-4. Con este resultado, la compatriota cerró su recorrido en la competencia y quedó en la quinta posición entre diez atletas participantes.

La jornada de taekwondo tuvo como escenario el Complexe Iba Mar Diop CID Arena, en Dakar, Senegal, donde Medina representó al Team Paraguay en una nueva experiencia olímpica juvenil.

La participación paraguaya en los Juegos cuenta con el seguimiento diario de ABC TV Paraguay, el canal de los Juegos Olímpicos, a través de su señal en YouTube.

La propuesta incluye transmisiones en vivo de las competencias, acompañando de cerca a los atletas del Team Paraguay y ofreciendo también otros eventos destacados del programa deportivo de Dakar 2026.

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