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Polideportivo
10 de noviembre de 2026 - 09:21

Dakar 2026: María Paz Rosetti suma experiencia olímpica y proyecta un futuro prometedor

La paraguaya María Paz Rosetti tuvo un gran despliegue esta mañana en la modalidad contrarreloj en Dakar, Senegal.
La paraguaya María Paz Rosetti tuvo un gran despliegue esta mañana en la modalidad contrarreloj en Dakar, Senegal.

La ciclista paraguaya completó la prueba contrarreloj individual femenina en la Corniche Ouest y finalizó en la posición 37 entre 41 competidoras. La representante nacional culminó así su experiencia en los Juegos Olímpicos de la Juventud, dejando una valiosa experiencia para su prometedor futuro deportivo.

Por David Rolón
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María Paz Rosetti cerró este martes su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, con la disputa de la contrarreloj individual femenina de ciclismo de ruta.

Lea más: María Paz Rosetti, descalificada en el estreno del ciclismo de ruta en Dakar 2026

La paraguaya registró un tiempo de 14 minutos, 41 segundos y 38 centésimas (en 8.5 kilómetros de recorrido), con una diferencia de 3 minutos y 8 segundos respecto a la ganadora, para ubicarse en la 37ª posición entre 41 atletas.

La competencia se desarrolló en la Corniche Ouest, una emblemática zona costera de Dakar que bordea el océano Atlántico y ofreció el escenario para esta prueba de velocidad y resistencia individual.

Rosetti ya había tenido acción el domingo pasado en la prueba de ruta, sobre un recorrido de 59,5 kilómetros. En aquella oportunidad, pese al esfuerzo y culminar el recrrido realizado quedó fuera de tiempo y figuró como descalificada DNF (Did Not Finish).

Con la contrarreloj de este martes, la ciclista nacional puso punto final a su primera experiencia en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Más allá de los resultados, Dakar representa una etapa importante en su formación y una oportunidad de crecimiento para una atleta que tiene un camino prometedor dentro del ciclismo paraguayo.

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