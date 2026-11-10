Dakar 2026: María Paz Rosetti suma experiencia olímpica y proyecta un futuro prometedor

María Paz Rosetti cerró este martes su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, con la disputa de la contrarreloj individual femenina de ciclismo de ruta.

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La paraguaya registró un tiempo de 14 minutos, 41 segundos y 38 centésimas (en 8.5 kilómetros de recorrido), con una diferencia de 3 minutos y 8 segundos respecto a la ganadora, para ubicarse en la 37ª posición entre 41 atletas.

La competencia se desarrolló en la Corniche Ouest, una emblemática zona costera de Dakar que bordea el océano Atlántico y ofreció el escenario para esta prueba de velocidad y resistencia individual.

Rosetti ya había tenido acción el domingo pasado en la prueba de ruta, sobre un recorrido de 59,5 kilómetros. En aquella oportunidad, pese al esfuerzo y culminar el recrrido realizado quedó fuera de tiempo y figuró como descalificada DNF (Did Not Finish).

🇵🇾 #TeamParaguay - Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 🇸🇳 2026 🤩



🚴🏻‍♀️ #Ciclismo | Palabras de María Paz Rosetti, ciclista del Team Paraguay, tras su participación, y del entrenador Leonardo Brutti.



💪🏻 #ParaguayPuede pic.twitter.com/yInJAqUeGI — Comité Olímpico Pyo (@coparaguay) November 10, 2026

Con la contrarreloj de este martes, la ciclista nacional puso punto final a su primera experiencia en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Más allá de los resultados, Dakar representa una etapa importante en su formación y una oportunidad de crecimiento para una atleta que tiene un camino prometedor dentro del ciclismo paraguayo.