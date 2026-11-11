Dakar 2026: Jimena Cabrera cierra la participación paraguaya con la esgrima

Jimena Cabrera tendrá a su cargo el último desafío deportivo del Team Paraguay en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. La esgrimista competirá este jueves en la modalidad de sable individual femenino y pondrá punto final a la presencia paraguaya en las pistas de esta cita olímpica juvenil.

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La actividad comenzará a las 07:35, hora paraguaya, en el Pabellón B del Dakar Expo Center. Cabrera disputará seis enfrentamientos en la fase de grupos, frente a Nina Zacchia (Francia), Issabella Garcia (Hungría), Nargiza Utebaeva (Uzbekistán), Sofia Bossay (Chile), Tening Diallo (Senegal) y Qimiao Pan (China).

La clasificación y el rendimiento en esta primera etapa determinarán si la representante nacional consigue avanzar a las rondas eliminatorias, que contemplan los octavos de final, cuartos, semifinales y las finales por las medallas.

Con Cabrera se cierra el recorrido competitivo de Paraguay en Dakar. Una participación que deja como principal resultado histórico la medalla de oro conquistada por Marko Kaethler en lanzamiento de jabalina, pero que también invita a evaluar el proceso de preparación, el acompañamiento y las oportunidades de desarrollo de los jóvenes deportistas más allá de los resultados.

La ceremonia de clausura está prevista para este viernes 13 de noviembre en la Villa Olímpica, con la que bajará el telón de la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, la primera celebrada en suelo africano.