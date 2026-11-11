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Polideportivo
11 de noviembre de 2026 - 17:22

Dakar 2026: Jimena Cabrera cierra la participación paraguaya con la esgrima

La paraguaya Jimena Cabrera recibe instrucciones de su entrenador Manuel Rojas en el entrenamiento en Dakar, Senegal.
La paraguaya Jimena Cabrera recibe instrucciones de su entrenador Manuel Rojas en el entrenamiento en Dakar, Senegal.

La sablista Jimena Cabrera será la última representante del Team Paraguay en entrar en competencia en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Su actuación está prevista para este jueves, en el Dakar Expo Center, con seis combates en la fase de grupos y la posibilidad de avanzar a las rondas eliminatorias.

Por David Rolón
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Jimena Cabrera tendrá a su cargo el último desafío deportivo del Team Paraguay en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. La esgrimista competirá este jueves en la modalidad de sable individual femenino y pondrá punto final a la presencia paraguaya en las pistas de esta cita olímpica juvenil.

Lea más: Marko Kaethler, de la canchita de barrio a la gloria olímpica: “Esto es una recompensa que he buscado mucho”

La actividad comenzará a las 07:35, hora paraguaya, en el Pabellón B del Dakar Expo Center. Cabrera disputará seis enfrentamientos en la fase de grupos, frente a Nina Zacchia (Francia), Issabella Garcia (Hungría), Nargiza Utebaeva (Uzbekistán), Sofia Bossay (Chile), Tening Diallo (Senegal) y Qimiao Pan (China).

La clasificación y el rendimiento en esta primera etapa determinarán si la representante nacional consigue avanzar a las rondas eliminatorias, que contemplan los octavos de final, cuartos, semifinales y las finales por las medallas.

Con Cabrera se cierra el recorrido competitivo de Paraguay en Dakar. Una participación que deja como principal resultado histórico la medalla de oro conquistada por Marko Kaethler en lanzamiento de jabalina, pero que también invita a evaluar el proceso de preparación, el acompañamiento y las oportunidades de desarrollo de los jóvenes deportistas más allá de los resultados.

La ceremonia de clausura está prevista para este viernes 13 de noviembre en la Villa Olímpica, con la que bajará el telón de la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, la primera celebrada en suelo africano.

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